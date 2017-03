Insight Group est un des leaders de l’information professionnelle à destination des spécialistes du risque financier, de l’assurance et des technologies financières.

« Avec ce rapprochement, Infopro Digital poursuit sa transformation numérique et son développement international. Le chiffre d’affaires international représentera près d’un quart de notre activité », souligne Christophe Czajka, Fondateur et Président d’Infopro Digital.

« En tant que principale division d’Incisive Media, Insight Group a développé des marques prestigieuses et reconnues : Risk.net, Central Banking, Chartis, Insurance Post et Waterstechnology. Je suis ravi qu’Infopro Digital, l’un des leaders européens de l’information professionnelle, rachète celles-ci et s’engage à investir pour soutenir leur développement. Je tiens à remercier mes collaborateurs pour leur fidélité et le travail qu’ils ont fourni durant de nombreuses années, et je leur souhaite beaucoup de succès pour l’avenir », ajoute Tim Weller, Fondateur et Président d’Incisive Media.

Avec plus de 350 collaborateurs présents à Londres, New York et Hong Kong, Insight Group offre à Infopro Digital une plateforme internationale portant à 2 700 son effectif dans le monde.

Dans un marché en pleine croissance, Insight Group réalise un chiffre d’affaires attendu de 40 M£ (46 M€) et regroupe des marques plébiscitées telles que Risk.net, Insurance Post, Chartis ou Waterstechnology.

Insight Group, en tant que division d’Insight Group, a obtenu pour la troisième fois en 2016 le prix « Digital Publisher of the Year » décerné par l’AOP (Association of Online Publishers).

Céline Infeld, directrice générale d’Insight Group rejoint avec son équipe le groupe Infopro Digital. Elle intégrera le COMEX d’Infopro Digital sous la direction de Julien Elmaleh, Directeur Général du groupe.

Des marques reconnues dans le monde entier : Insight Group a développé dans le monde entier de nombreuses marques devenues incontournables pour les communautés concernées. Risk.net, Insurance Post, Waterstechnology, Central Banking et Chartis font partie des plus identifiées internationalement.

Risk.net

Avec une équipe de 40 spécialistes à travers le monde, Risk.net couvre la gestion des risques, la réglementation, les produits dérivés, les matières premières et la gestion des actifs. À Risk.net, s’ajoute FX Week, couvrant le marché mondial des changes. Risk.net organise également les évènements majeurs (sommets, congrès, prix et classements, webinaires et tables rondes) liés à la compréhension de ce secteur.

InsurancePost

InsurancePost publie des informations stratégiques destinées au marché de l’assurance.

La force d’InsurancePost réside dans la qualité de sa couverture dans le domaine de l’assurance, du courtage, des sinistres, de la technologie et de la gestion des risques. La couverture du marché des courtiers est complétée par Insurance Age, qui organise chaque année les expositions Broker Expo. C’est également dans ce cadre, qu’est organisé le British Insurance Awards, qui a lieu chaque année au Royal Albert Hall et auquel participent plus de 2 200 personnes.

Waterstechnology.com

Waterstechnology.com est la principale source d’information sur le secteur IT en termes de technologie et de base de données que les banques d’investissement, les bourses, les gestionnaires d’actifs et les hedge funds utilisent pour gérer leurs activités. Le secteur couvert touche l’ensemble de la technologie financière, de la sécurité, des données, de la réglementation et de la conformité, de l’analyse concurrentielle, des changements organisationnels et commerciaux. De nombreux évènements sont organisés et liés à chacun de ces thèmes au niveau mondial.

Central Banking

Central Banking s’adresse au monde de la banque de plus de 140 pays. L’objectif de Central Banking est de regrouper une communauté de banques centrales et leur permettre d’accéder aux formations et informations qui peuvent leur être utiles et précieuses. Chaque année, des banquiers du monde entier participent aux formations de cadres mises en place à Cambridge, Windsor et Kuala Lumpur, ainsi qu’aux événements et tables rondes trimestriels sur quatre continents où ils apprennent et dialoguent avec leurs pairs.

Chartis

Chartis est reconnu au niveau mondial comme le principal fournisseur de recherche et d’analyse sur le marché des technologies de gestion des risques et de conformité.

A propos d’Infopro Digital :

Infopro Digital est un groupe leader de l’information et de services professionnels (2 400 collaborateurs, 300 M€ de CA). Le groupe couvre plusieurs univers clés de l’économie : le BTP, l’automobile, l’industrie, l’assurance et la finance, la distribution, les collectivités locales. Ses produits (logiciels, bases de données, plateformes digitales, salons, conférences et formations, médias…) permettent à ses clients de développer leur chiffre d’affaires, et d’améliorer leur productivité et leur efficacité.