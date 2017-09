360 Capital Partners annonce aujourd’hui sa participation à un tour de table 65 millions de dollars (série B) dans la société israélienne Innoviz Technologies, fournisseur leader spécialisé dans le développement de la technologie LiDAR (télédétection par laser). Cette levée de fonds va permettre de renforcer les équipes R&D de la société et d’amorcer la commercialisation de sa première gamme de produits auprès de constructeurs et équipementiers automobiles à la recherche des meilleures technologies de capteurs pour le lancement de leurs véhicules autonomes. 360 Capital Partners accompagne l’arrivée de nouveaux investisseurs comme Naver, Glory Ventures, mais aussi Delphi Automotive PLC et Magna International (NYSE : MGA), deux partenaires industriels stratégiques, leaders mondiaux des solutions de conduite autonome. L’ensemble des investisseurs de série A, notamment Vertex Ventures et Magma Venture Partners, ont participé à ce nouveau tour de table.

"Dans un marché de la conduite autonome en pleine effervescence et sur la voie de la maturité, Innoviz a su s’imposer très clairement au centre de l’écosystème technologique, non seulement comme fournisseur de la meilleure solution LiDAR, mais plus globalement comme un composant essentiel dans les systèmes de navigation automobile autonome", déclare Omer Keilaf, co-fondateur et PDG d’Innoviz. "Aujourd’hui, le soutien financier et industriel de partenaires stratégiques comme Delphi et Magna nous permet d’entamer sereinement la prochaine étape de notre développement. Fort de leurs efforts conjoints, nous pourrons progresser plus rapidement et accompagner les constructeurs automobiles dans le lancement de leurs premiers véhicules autonomes sur les routes."

Innoviz en pleine accélération !

Innoviz change la donne de la technologie LiDAR (Light Detection and Ranging - télédétection par laser) en développant un système propriétaire s’appuyant sur des MEMS. L’objectif est de donner aux véhicules autonomes des capacités de détection supérieures, y compris dans des situations difficiles comme l’exposition directe à la lumière du soleil ou des conditions météorologiques variables. La solution LiDAR d’Innoviz est unique sur le marché : plus compacte, plus fiable et plus durable que les autres systèmes proposés. Sa technologie se décline sous 2 produits : InnovizPro ™ - une plate-forme de développement dédiée aux fabricants automobiles, aux fournisseurs Tier1 et aux entreprises technologiques de R&D sur LiDAR - disponible début 2018 ; InnovizOne ™ - un LiDAR certifié pour l’implémentation dans des véhicules autonomes de niveau 3 à 5 - disponible en 2019.

"Les capteurs LiDAR constituent un enjeu majeur pour tout acteur - constructeur, équipementier, startup - voulant jouer un rôle de premier plan dans le domaine de la voiture autonome. Les technologies LiDAR mécaniques, par leur coût élevé et leurs problèmes de fiabilité, ont montré leurs limites. Innoviz, grâce à son approche technologique disruptive, a rebattu les cartes et a su prendre la tête d’une nouvelle génération de LiDAR, répondant aux normes en vigueur dans l’industrie automobile", déclare Nicolas Autret, Partner chez 360 Capital Partners. "Nous avions été très impressionnés par les fondateurs lors de notre première rencontre. Les tests de terrain opérés sur les capteurs d’Innoviz et le retour enthousiaste de nos experts ont fini de nous convaincre du bien-fondé de cet investissement, qui vient compléter un portefeuille de participations déjà riche sur le secteur de la mobilité autonome, avec des sociétés comme Navya, Chronocam ou Neurala".

Comptant aujourd’hui plus de 75 collaborateurs, l’entreprise Innoviz a connu une croissance rapide depuis sa création en janvier 2016. Fondée par des anciens membres de l’unité technologique d’élite des Forces de défense israéliennes, Innoviz a opéré un premier tour de table de 9 millions de dollars en janvier 2016, en faisant rentrer à son capital les fonds Vertex Ventures et Magma Venture Partner, ainsi que le milliardaire israélien Zohar Zisapel. En décembre 2016, Innoviz conclut un premier partenariat stratégique avec Magna International, un équipementier automobile Tier1. En mai 2017, Innoviz annonce une collaboration avec Jabil Optics dans la perspective de produire en série sa première gamme de produit, InnovizPro ™. En août dernier, Innoviz signe un partenariat commercial avec un nouvel équipementier automobile Tier1, Delphi, qui intégrera désormais les LiDAR d’Innoviz dans sa gamme de capteurs à destination des voitures autonomes.

La technologie de détection d’Innoviz, plus précise et sophistiquée, est renforcée par une couche logicielle dite Deep Learning, qui en utilisant cet apprentissage en profondeur des données, transforme la vision 3D en suggestions et analyses nécessaires à la conduite autonome. En fournissant des solutions logicielles avancées dans des domaines tels que la cartographie HD et SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), l’entreprise propose donc des appareils offrant un niveau de détection et de classification supérieur, élément indispensable pour positionner cette technologie dans une logique de production industrielle.

Ce nouveau tour de table va permettre à Innoviz de déployer ses capteurs LiDAR dans des véhicules de série, tout en maintenant son avance technologique. La société prévoit par ailleurs de forger de nouvelles alliances stratégiques afin de pénétrer de nouveaux domaines de développement. Enfin, Innoviz va renforcer ses équipes, notamment dans les domaines R&D et commerciaux, et ouvrira de nouveaux bureaux à l’international.