Investment Banking

A l’heure de la consolidation du marché du capital investissement, Turenne Capital, qui gère 730 M€, a pour objectif d’être un pôle de regroupement en France et d’atteindre, une taille critique d’1 Md€ sous gestion dans les prochains mois.

Cette politique de croissance s’appuie sur plusieurs points forts :

Une implantation nationale et multirégionale à Paris, Lille, Lyon et Marseille qui permet d’avoir accès à des dossiers propriétaires et de développer une grande proximité avec les chefs d’entreprises ; depuis sa création en 1999, Turenne Capital a accompagné en fonds propres plus de 150 entreprises de toutes tailles, de la start-up à l’ETI.

Des fonds multisectoriels et spécialisés, avec un tropisme fort en faveur de l’innovation : Turenne Santé, Turenne Hôtellerie, Emergence ETI



Depuis 1988, Innovacom est spécialisé dans les opérations de capital-innovation et de capital-amorçage, et accompagne des start-up de l’early stage au late stage. Innovacom gère près de 200 M€ et a pour objectif de lever de nouveaux fonds dans les prochains mois.

Le partenariat entre Turenne Capital et Innovacom offre de nombreux atouts :

Vis-à-vis des LPs, les deux groupes vont renforcer leur présence auprès des investisseurs institutionnels et corporate et leur proposer le choix entre plusieurs véhicules d’investissement, tout en partageant leurs savoir-faire en matière de levées et de gestion de fonds,

Vis-à-vis des entreprises à forte composante d’innovation, les nouveaux alliés disposent désormais d’une capacité d’investissement renforcée, pilotée par des équipes d’experts reconnus, disposant d’une longue expérience dans l’accompagnement de sociétés en croissance rapide.

Turenne Capital, acteur majeur de la recomposition du paysage du capital investissement en France, Turenne Capital intervient aujourd’hui dans le capital développement, la transmission et le capitalinnovation, pour les PME, ETI de croissance et start-up matures.

La philosophie de Turenne Capital a toujours été de promouvoir au sein de ses associés une logique d’entrepreneur afin d’innover, de développer de nouvelles activités, de lancer de nouveaux fonds, d’attirer de nouveaux talents et de donner sens à leur rôle d’investisseur.

Ceci a nécessité une adaptation permanente à l’environnement économique et une logique de croissance vers de nouveaux métiers comme le financement de sociétés innovantes, qu’il s’agisse d’innovation incrémentale ou de rupture, un segment sur lequel Turenne Capital gère ou conseille déjà 100 M€.

L’approche entrepreneuriale est dans la nature même d’Innovacom, qui est reconnue pour la qualité de l’accompagnement que son équipe offre aux fondateurs dans le développement de leur entreprise, et pour les relations fructueuses qu’elle a toujours aidé à bâtir entre start-up et corporate.

Cette vision commune constitue le socle d’un pacte prometteur entre les deux sociétés de gestion, chacune agréée par l’AMF. Elles conservent leur pleine indépendance et leurs équipes tout en faisant jouer les synergie au service de leurs ambitions.

Cet été, Innovacom avait fait évoluer sa gouvernance. La direction est assurée par Jérôme Faul, Frédéric Humbert et Vincent Deltrieu. Jérôme Lecoeur, qui a contribué activement à la négociation de cet accord, accompagne cette nouvelle étape en tant que Senior Advisor.

Olivier Motte, Président du Directoire de Turenne Capital, déclare : « Je me réjouis de ce partenariat qui va nous permettre de bénéficier de l’expérience avérée d’Innovacom sur le marché du capital-innovation et de l’accompagnement desstart-up. Une nouvelle étape, qui fait écho à une dynamique déjà concrétisée par le succès de notre fonds ‘Technologie, Numérique et Santé’. »

« Cette opération illustre notre double ambition : s’inscrire dans le mouvement de transformation et de valorisation des start-up à l’échelon national et se poser clairement en consolidateur, en capacité de proposer un appui efficace à des structures de taille moyenne. Nous avons confiance en l’équipe emmenée par Jérôme Faul pour réussir une belle levée pour ses prochains fonds » déclare François Lombard, Président du Comité Stratégique de Turenne Capital.

Jérôme Faul, Président du Directoire d’Innovacom confirme que : « Ce partenariat avec Turenne Capital nous permet de créer un groupe fort et ambitieux au service des investisseurs qui souhaitent porter leurs capitaux dans l’économie réelle au service des entrepreneurs les plus innovants. ».