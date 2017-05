La stratégie Océan Bleu vise à redynamiser un marché saturé et hautement concurrentiel, et dont les perspectives de croissance semblent réduites.

Pourquoi parle-t-on d’une stratégie Océan Bleu ?

Pour la comprendre, il faut la comparer à la stratégie de l’Océan Rouge. L’Océan Rouge correspond à l’approche traditionnelle des entreprises : l’environnement du marché est connu, les entreprises s’y font la guerre (jusqu’au sang rouge...) pour gagner des parts de marché face à une demande existante. L’aspect concurrentiel y est très fort.

La stratégie Océan Bleu vise à relancer une activité d’un marché qui n’évolue plus. Elle cherche ainsi à créer de nouvelles tendances économiques.

L’exemple Apple

Le succès de l’iPhone s’intègre typiquement dans le cadre d’une Stratégie Océan Bleu. Les valeurs différenciatrices du téléphone d’Apple lui ont permis d’adopter un positionnement à part sur le marché des téléphones.

Pour mettre en avant cette stratégie, différents outils ont été utilisés comme la matrice des 4 actions ERAC qui permet de montrer les actions qui vont être exclues, réduites, augmentées, ou créées. Puis le canevas stratégique qui va permettre de réaliser un diagnostic et enfin orienter les actions à mener.

Suivant l’exemple d’Apple, Innovaclean utilise la stratégie « Océan bleu »

Quelles sont les besoins identifiés au travers de cette stratégie « océan bleu » ?

Exclure les éléments défavorables au marché, tels que les produits chimiques ou bien même l’obligation pour les artisans indépendants d’acquérir leurs propres machines à prix onéreux.

Réduire les recours à l’utilisation de produits comme le nettoyage à l’eau, qui ne permet pas un service de nettoyage global.

Augmenter le niveau de digitalisation du secteur et aussi la collaboration entre les différents acteurs du secteur.

Créer un nouveau solvant dernière génération qui remplit l’efficacité, la sécurité, l’écologie, économie et le développement durable.

La matrice et le canevas Innovaclean

A partir de ce cahier des charges, la société a développé une offre adaptée aux besoins actuels du marché. Elle propose un solvant de substitution efficace, neutre pour l’homme et l’environnement.

De plus elle met à disposition une machine de nettoyage à sec avec une facturation au nombre de cycles. Ainsi qu’une application smartphone permettant de gérer la livraison du linge au client

Innovaclean réalise actuellement une levée de fonds de 600 300€ sur la plateforme d’équity crowdfunding Happy Capital. La société a déjà récolté 42 % des fonds . la levée actuell Les fonds serviront à développer cette offre à grande échelle et poursuivre les programmes de recherche et de développement indispensables à l’accompagnement des mutations du secteur. L’objectif, rendre le pressing toujours plus simple et plus économique pour les clients.