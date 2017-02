Infracapital et InfraVia ont conclu un accord pour l’acquisition de Gruppo Investimenti Portuali SpA, l’un des principaux opérateurs indépendants de terminaux à conteneurs en Italie. Les deux fonds co-contrôleront GIP à parts égales, et Giulio Schenone, l’un des fondateurs de GIP, restera au capital du Groupe et sera nommé CEO. La transaction a été négociée de façon bilatérale.

Les vendeurs, Luigi Negri, Giovanni Cerruti, la famille Magillo et Giulio Schenone sont des entrepreneurs Gênois qui ont fondé GIP en 1993. Ils ont par la suite développé le Groupe en un opérateur détenant des participations dans quatre terminaux à conteneurs dans des localisations stratégiques. En 2015, les terminaux de GIP ont transporté plus de 2,5 millions EVP depuis et vers les plus grands centres industriels et commerciaux du nord et du centre de l’Italie.

Le Groupe possède des participations dans les terminaux suivants :

Southern European Container Hub (SECH) : GIP a acquis SECH en 1993. Il s’agit d’une des premières concessions de terminal à conteneurs en Italie. Sous l’impulsion de GIP comme actionnaire, le terminal s’est développé et est désormais le troisième plus important terminal à conteneurs du port de Gênes.

GIP a acquis SECH en 1993. Il s’agit d’une des premières concessions de terminal à conteneurs en Italie. Sous l’impulsion de GIP comme actionnaire, le terminal s’est développé et est désormais le troisième plus important terminal à conteneurs du port de Gênes. Terminal Darsena Toscana (TDT) : TDT est le plus important terminal à conteneurs de Toscane ; il dessert majoritairement les marchés de Toscane et Emilie-Romagne depuis et vers le continent américain.

TDT est le plus important terminal à conteneurs de Toscane ; il dessert majoritairement les marchés de Toscane et Emilie-Romagne depuis et vers le continent américain. Voltri Terminal Europe (VTE) : GIP a investi aux côtés de PSA International dans VTE, le plus grand terminal à conteneurs du port de Gênes et le plus important point d’entrée des compagnies maritimes desservant le nord-ouest de l’Italie.

GIP a investi aux côtés de PSA International dans VTE, le plus grand terminal à conteneurs du port de Gênes et le plus important point d’entrée des compagnies maritimes desservant le nord-ouest de l’Italie. Venice Container Terminal (Vecon) : GIP a également investi aux côtés de PSA International dans Vecon, le plus grand terminal à conteneurs du port de Venise. Vecon est le principal point d’échange des routes maritimes de marchandises entre le nord-est de l’Italie, l’est de la Méditerranée et le Moyen et Extrême-Orient.

GIP a également formé un partenariat avec MSC, l’un des principaux transporteurs maritimes de conteneurs, pour le développement de Bettolo, un nouveau terminal à conteneurs adjacent à SECH dans le centre du port de Gênes et permettant d’accueillir des navires de grand capacité.

Luigi Negri, Chairman de GIP, a déclaré : “Nous sommes fiers d’avoir développé GIP pendant les 25 dernières années et d’être devenus l’un des principaux opérateurs de terminaux à conteneurs en Italie. GIP présente de fortes perspectives de croissance et nous sommes heureux qu’Infracapital et InfraVia accompagnent son développement futur.”

Ed Clarke, co-dirigeant d’Infracapital, a déclaré : “Nous sommes très heureux d’investir aux côtés d’InfraVia dans GIP. Son portefeuille d’infrastructures portuaires est situé dans le cœur économique de l’Italie et répond parfaitement à la stratégie d’investissement d’Infracapital. Il s’agit de notre deuxième acquisition en Italie et il fait suite au succès de notre investissement dans Associated British Ports. Nous avons hâte de travailler avec le management de GIP, les clients, les employés et les collectivités locales, ainsi que les partenaires MSC et PSA, pour contribuer au développement du Groupe et au rayonnement de l’économie italienne.”

Vincent Levita, fondateur et président d’InfraVia, a déclaré : “GIP est l’un des principaux opérateurs de ports à conteneurs dans le nord de l’Italie. Grâce à ses équipements et infrastructures de pointe ainsi que son partenariat avec PSA, l’un des plus importants opérateurs de terminaux à conteneurs au monde, GIP est idéalement positionné pour profiter de la croissance du commerce de conteneurs dans la région. Nous sommes ravis d’investir aux côtés d’Infracapital et avons hâte de collaborer avec le management, les acteurs locaux, les clients et les employés pour participer au développement futur de la société.”