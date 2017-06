Carechoice gère actuellement six maisons de retraite en Irlande (à Dublin, Cork et Waterford), et dispose d’une capacité d’accueil de plus de 500 lits pour fournir des soins de qualité aux personnes âgées. Compte tenu de la demande croissante en Irlande, Carechoice prévoit de se développer significativement dans les années qui viennent, notamment par la construction de nouvelles maisons de retraite dans la région de Dublin, l’agrandissement des maisons existantes, ainsi que par acquisitions.

Paul Kingston, actuellement CEO, continuera à diriger Carechoice. Le nouveau Conseil d’Administration s’appuiera sur deux experts reconnus du secteur de la santé en Irlande, Jimmy Tolan et Fergus Clancy. Jimmy Tolan est Président du Conseil d’Administration de Carechoice depuis deux ans et est l’ancien Directeur Général de Vhi Healthcare. Fergus Clancy a été CEO et Chairman de Mater Private Group et continue d’intervenir régulièrement pour un certain nombre d’organisations dans le secteur de la santé en Irlande.

« Nous sommes convaincus que Carechoice dispose de toutes les qualités pour s’imposer comme un leader du secteur en Irlande », déclare Vincent Levita, Fondateur et Président d’InfraVia. « Nous nous réjouissons d’accompagner Carechoice dans ses projets de développements qui visent à répondre aux besoins croissants de nouvelles maisons de retraite ».

Commentant l’opération, le CEO de Carechoice Paul Kingston a déclaré : « C’est une étape importante pour Carechoice et les personnes âgées dont nous avons l’honneur de nous occuper. Avoir InfraVia comme actionnaire va nous permettre de développer notre activité et répondre aux besoins de soin de qualité d’une population irlandaise vieillissante ».

Investec (banque conseil), LK Shields (juridique) et PwC (due diligence commerciale, financière et fiscale) ont conseillé InfraVia sur cette transaction.