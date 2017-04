Se déployant sur six étages, le bâtiment développera 14 300 m² de surface utile de bureaux et de services (dont un restaurant d’entreprise) avec des commerces en pied d’immeuble. Il disposera, par ailleurs, de 192 places de parking en infrastructure. L’ensemble bénéficiera de prestations de très haute qualité et sera certifié HQE et BREEAM. La livraison est prévue à la fin du premier trimestre 2019.

Le choix du quartier est stratégique : l’immeuble, qui sera implanté au sud de Paris sur l’avenue Pierre Brossolette, au sein du pôle tertiaire Malakoff-Montrouge, sera relié par la ligne 15 du Grand Paris Express à partir de 2022. Rappelons que le projet bénéficie d’ores et déjà d’une offre de transports conséquente grâce à la proximité des stations Châtillon-Montrouge (ligne 13 et tram T6) et Mairie de Montrouge (ligne 4).

Le projet s’inscrit dans la ZAC Dolet-Brossolette aménagée par Citallios (ex-SEM 92) qui y développe également des logements et une résidence étudiante, une dimension mixte à laquelle les utilisateurs sont de plus en plus sensibles.

Cédric Vallin, responsable des investissements immobiliers en France chez InfraRed, commente : « Le pôle tertiaire de Malakoff-Montrouge affiche de très bons fondamentaux : son environnement sûr et agréable, sa localisation aux portes de Paris, associés à son très bon réseau de transports en commun. C’est un secteur qui ne cesse de se régénérer d’un point de vue urbain, et qui bénéficiera pleinement des projets du Grand Paris. L’immeuble du promoteur Linkcity Ile-de-France et du cabinet d’architecte Braun est exceptionnel en termes de qualité architecturale et technique. Nous avons aussi souhaité mettre l’accent sur l’intégration de services 2.0 : le restaurant d’entreprise et les espaces collaboratifs seront donc en parfaite adéquation avec les méthodes de travail de demain. »

InfraRed était accompagné pour cette acquisition par Gide, l’étude Le Breton&Associés, Racine et Builders&Partners. Les agents sur la transaction sont Catella et Cushman&Wakefield. Linkcity Ile-de-France était accompagné par l’étude Thibierge et Associés.