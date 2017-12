L’immeuble est idéalement situé à la sortie du RER C « Les Grésillons », une station qui va prochainement accueillir la ligne 15 dans le cadre du projet du Grand Paris. L’actif est aussi à un arrêt du métro St Ouen et deux arrêts de Porte de Clichy (Batignolles), tous deux positionnés sur la future extension de la ligne 14 dont la livraison est prévue en 2019. L’actif appartient à la zone « Bords de Seine » qui a récemment vu le développement de nouveaux immeubles de bureaux et résidentiels, ainsi que de nombreux commerces de proximité et restaurants. Le bâtiment développe une surface utile de 23 236 m² et possède un RIE nouvelle génération, ainsi que 420 emplacements de stationnement. Il offre des prestations de classe A et est certifié par la norme environnementale HQE. L’actif est actuellement loué à six locataires pour 41% des surfaces de bureaux.

Cédric Vallin, président d’Hemisphere, commente : « Nos bonnes relations avec le vendeur, auprès duquel nous avions déjà acheté Cityscope en 2015, nous ont permis cette nouvelle acquisition. Elle s’inscrit dans notre stratégie d’investissement qui englobe notamment l’acquisition d’actifs de qualité dans des environnements en plein essor qui vont bénéficier du Grand Paris. L’amélioration des services aux locataires associée à un réajustement économique à la baisse du loyer va nous permettre de proposer une offre rare dans l’Ouest parisien et d’attirer de nouveaux utilisateurs de qualité. »

Andreas Katsaros, à la tête de l’équipe investissement Europe chez InfraRed, explique : « L’acquisition d’O2 nous permet de conclure une année active sur le marché de bureau francilien avec au cours de 2017 le lancement de Konect dans le 17ème arrondissement, d’un projet de développement à Malakoff et la vente de Cityscope à Montreuil. Nous continuons à croire dans l’évolution positive des fondamentaux parisiens, notamment avec l’arrivée des nouvelles infrastructures du Grand Paris. En 2018, InfraRed poursuivra sa stratégie d’investissement ciblée sur le marché francilien. »

L’acquéreur était conseillé par Gide et l’Etude Le Breton & Associés pour l’acquisition et Paul Hastings pour le financement bancaire.

Pour cette transaction, le vendeur était conseillé par les équipes de Catella dans le cadre d’un mandat co-exclusif de vente avec la société Strategies and Corp.

Par ailleurs, le vendeur était également conseillé par le cabinet Clifford Chance et par l’étude des Notaires Associés de Meudon.