Sotheby’s International Realty France - Monaco, le leader français de l’immobilier de prestige avec plus de 40 agences immobilières dans l’hexagone (faisant de ce réseau celui qui dispose du plus grand nombre d’agences sur le territoire), a annoncé des résultats stables concernant les ventes de propriétés de luxe pour le 1er trimestre 2017 et le début du 2ème trimestre 2017 en France.

Alexander Kraft, Président - Directeur Général de Sotheby’s International Realty France - Monaco, précise : « Les résultats pour le 1er trimestre 2017 confirment la tendance positive de l’année 2016 : la baisse des prix motive surtout les acheteurs français à revenir sur le marché pour profiter des bonnes affaires. »

Alexander Kraft souligne : « Malgré les élections présidentielles imminentes, nous ne voyons quasiment aucun ralentissement d’activité, un phénomène rare, jamais vu ces 20 dernières années. En considérant les nombreux événements bouleversants des derniers mois, nous avons pu observer un marché immobilier étonnamment stable, à Paris comme en province. »

Un 1er trimestre 2017 fort

Pendant le 1er trimestre 2017, le réseau de Sotheby’s International Realty France - Monaco a réalisé 104 ventes haut de gamme, pour un volume de vente d’environ 158 millions d’euros. Alexander Kraft explique : « Le 1er trimestre est normalement le plus calme de l’année ; celui de 2017 est le meilleur premier trimestre depuis 2012 et représente une hausse d’environ 20% par rapport au volume de vente moyen constaté habituellement sur cette période. Il montre que le marché immobilier de prestige est en bonne santé en ce moment en France. »

A Paris comme en province

Alexander Kraft ajoute : « Dans les premiers 3 mois de l’année 2017, le prix moyen d’une transaction Sotheby’s International Realty ® a été de 1,04 million d’euros sur l’ensemble du territoire français. A Paris, l’activité est encore plus prononcée qu’en province, et cela malgré un stock qui diminue rapidement. Un prix de vente moyen de 2,01 millions d’euros à Paris montre que la reprise d’activité ne concerne pas uniquement les biens « abordables », mais aussi le marché haut de gamme à plus de 2 millions d’euros. »

Un marché immobilier de prestige soutenu par des acheteurs français

Comme en 2016, ce sont surtout les acheteurs français qui soutiennent le marché immobilier de prestige en 2017. Alexander Kraft explique : « Actuellement, plus de 75% de nos clients sont français, alors que normalement plus de 50% d’entre eux viennent de l’étranger. Les Français profitent de la baisse des prix par rapport aux années précédentes, des taux d’intérêt encore historiquement bas et d’un grand inventaire attractif, accumulé pendant plusieurs années, pour réaliser leurs projets d’achat qu’ils ont décalé ces 5 dernières années à cause des incertitudes politiques, fiscales et économiques. »

Une activité continue malgré les élections : souhait des investisseurs de réaliser leurs achats AVANT les présidentielles

Alexander Kraft continue : « Depuis des décennies, nous voyons normalement un ralentissement d’activité prononcé dans les 3 à 5 semaines avant le premier tour des élections présidentielles. Cependant, cette année nous n’observons pas le moindre ralentissement. Au contraire, j’ai l’impression que beaucoup d’acheteurs ont l’intention de boucler leurs achats avant les élections car, à moins de 4 jours avant le premier tour, les prévisions semblent plus incertaines que jamais. Après le vote anglais pour le Brexit et l’élection surprenante de Trump aux Etats-Unis, les investisseurs se méfient des sondages et, avec les programmes très différents des candidats, il semble que beaucoup d’acheteurs français préfèrent concrétiser leurs acquisitions immobilières jusqu’à la dernière minute. »

Des vendeurs motivés

Depuis les dernières élections présidentielles en 2012, un stock important de biens de prestige s’est accumulé, restant invendu pendant longtemps. Les vendeurs ont longuement hésité à ajuster leurs prix, ce qui a bloqué le marché immobilier haut de gamme dans les années 2013-2015. Cependant, en 2016 les ajustements de prix à la baisse de l’ordre de 15% à 25% ont enfin débloqué le marché, et les vendeurs continuent de vouloir vendre leurs biens pour profiter de la reprise de la demande.

Alexander Kraft conclut : « Avec des vendeurs motivés et des acheteurs désireux de concrétiser leurs achats avant les présidentielles, nous observons comme résultat une activité importante sur le marché immobilier haut de gamme qui, contrairement aux années précédentes, n’a pas ralenti avec l’approche imminente du premier tour des présidentielles. »

Ce constat est soutenu par les résultats forts du 1er trimestre 2017 et le fait que le réseau Sotheby’s International Realty France - Monaco ait déjà enregistré des ventes d’environ 100 millions d’euros (sous offre/compromis) pour le 2ème trimestre 2017.