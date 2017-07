L’immobilier résidentiel américain est bien orienté, cette tendance devrait largement se renforcer en 2017

Les dernières statistiques sur l’immobilier résidentiel américain sont plutôt bonnes, sans excès. Le moral des promoteurs demeure excellent, les ventes de maisons neuves sont solides et, bien que volatiles, les permis de construire restent bien orientés. Ceci justifie d’ailleurs la légère amélioration de l’activité immobilière : de 1.1% au quatrième trimestre 2016 à 2,5% au premier trimestre 20171.

Ce rebond devrait se renforcer en 2017.

Si l’on tient compte des indicateurs de long terme, une hausse proche de 10% de l’activité de l’immobilier résidentiel en 2017 est probable.

Source : Pictet Asset Management, Datastream, Modèle =F[Indicateur d’activité (14 indicateurs), formation des ménages, service de la dette des ménages, dette des ménages, prix de l’immobilier], 15.06.2017

L’activité de l’immobilier résidentiel dépend de variables de court terme, comme les permis de construire, les stocks de maisons neuves ou le moral des promoteurs.

Mais il dépend aussi, et largement, de variables de plus long terme, comme le service de la dette, l’endettement et la formation des ménages. Notre modèle, nourri de l’ensemble de ces indicateurs, estime à 10% la croissance du secteur pour 2017.

Trois facteurs expliquent ce chiffre élevé :