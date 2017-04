A compter du 3 avril 2017, Valérie Derambure est nommée Directrice générale déléguée en charge des finances et opérations. Elle succède à Jean-François Baralon qui a rejoint Natixis Global Asset Management en tant que Directeur de la distribution France, Suisse francophone et Monaco. Valérie Derambure aura pour mission d’accompagner les ambitions stratégiques de Natixis Asset Management en renforçant la dynamique opérationnelle.

Membre du comité exécutif de Natixis Asset Management, Ibrahima Kobar est nommé Directeur général délégué, en charge de l’activité gestion Taux.

Ils sont tous deux directement rattachés à Matthieu Duncan, Directeur général de Natixis Asset Management.

Valérie Derambure débute sa carrière en 1986 chez Deloitte Audit avant de rejoindre le Groupe CPR fin 1988, d’abord comme chef de projet puis en tant que responsable du contrôle de gestion. En 1994, elle est nommée directrice financière de la filiale américaine du groupe à New York. Par la suite, elle exerce la fonction de directrice du contrôle de gestion, d’abord au CIC Paris puis chez CDC IXIS Capital Markets. Elle rejoint Natixis en 2004 en tant que directeur du contrôle de gestion puis directeur financier adjoint. En 2009, Valérie est nommée Directeur de l’organisation et de l’efficacité opérationnelle. Enfin, elle rejoint en 2011, la Banque Privée 1818 en tant que directeur général adjoint en charge des Finances, des Risques, des Ressources Humaines et du Secrétariat Général.

Valérie Derambure, 52 ans, est diplômée de l’ESCP.

Ibrahima Kobar débute sa carrière en 1989 en tant que statisticien au service des études économiques bancaires et financières de la Société Générale. En 1991, il rejoint la Midland Bank en qualité d’actuaire / gérant de taux. En 1994, il intègre Ixis Asset Management [1] en qualité de gérant de portefeuilles assurance au sein du département de gestion obligataire. En 1998, il devient responsable de la gestion assurance et de la gestion dérivés et produits structurés puis en 2007 directeur de la gestion obligataire et membre du comité exécutif. En 2010, il est nommé directeur de la gestion taux de Natixis Asset Management. En 2012, il devient codirecteur des gestions de Natixis Asset Management, en charge des Taux.

Ibrahima Kobar, 53 ans, est actuaire diplômé de l’Institut de Statistiques de Paris (ISUP) et membre de l’Institut des Actuaires Français (IAF). Il est également titulaire d’un CFA® (Chartered Financial Analyst).

Le comité exécutif de Natixis Asset Management est composé de Matthieu Duncan, directeur général, Valérie Derambure, Directrice générale déléguée, en charge des finances et opérations, Ibrahima Kobar, Directeur général délégué et codirecteur des gestions en charge des taux, Emmanuel Bourdeix, codirecteur des gestions, en charge des activités actions et diversifiés et Jean-Christophe Morandeau, directeur juridique, contrôles permanents et risques.