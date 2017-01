QUADRIGE a été créé le 2 juillet 2013. Ce FCP, 5 étoiles Morningstar, investit dans les PME et ETM françaises innovantes. Son actif s’élève à 107 millions d’euros au 24 janvier 2017. Afin de préserver l’agilité du Fonds (capitalisation médiane de 632 M€) et permettre aux équipes d’INOCAP Gestion de continuer à sélectionner les entreprises françaises les plus innovantes et dynamiques bénéficiant de positionnements uniques au monde, la société de gestion a décidé de fermer QUADRIGE à la souscription en date du 10 février 2017. Son but est de maintenir une sélectivité rigoureuse dans les investissements, gage de performance de qualité dans la durée. « La créativité, le dynamisme et le sens de l’anticipation associés à l’investissement permanent sont à l’origine du succès de nos plus belles PME et ETI françaises. Nous investissons dans ces sociétés qui ont su conquérir la place de leader mondial sur des activités à forte valeur ajoutée », explique Olivier Bourdelas, président d’INOCAP Gestion.

« Nous cherchons à sélectionner ces entreprises au sein d’une gestion de conviction (35 à 40 positions). Leurs développements à l’international couplés à l’excellence opérationnelle sont potentiellement à l’origine de solides perspectives de croissance rentable », ajoute Pierrick Bauchet, gérant et associé.