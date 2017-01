Avec plus de 60 emplacements, dont des sites prestigieux tels que les Oscars ou l’hôtel cinq étoiles Peninsula Beverly Hills, et 425 employés, VPS a toujours dirigé le marché du stationnement de Los Angeles en matière d’intégrité, d’innovation et de qualité de service depuis sa création en 1946. Cette société, qui met au premier plan ses salariés et ses clients, remplit tous les critères de sélection pour LAZ Parking et l’ensemble du Groupe INDIGO.

À Denver, l’acquisition d’Alpha Park ajoutera 49 nouveaux garages de stationnement au portefeuille de LAZ Parking, ce qui en fait l’un des plus grands opérateurs de stationnement à Denver avec 80 emplacements et plus de 125 employés. La société a été lancée en 2009 par Dan Bragassa, un professionnel du stationnement avec des décennies d’expérience dans le marché de Denver et qui restera au sein de LAZ Parking et dirigera le marché de Denver.

Serge Clémente, Président d’INDIGO : « Ces deux transactions nous permettent de poursuivre notre stratégie qui consiste à densifier nos positions de marché existantes aux États-Unis par des acquisitions ciblées afin de soutenir et consolider une croissance rentable à long terme. Elles apporteront également de l’expertise et de nouveaux talents au sein de nos organisations. Avec plus de 880 000 places réparties sur plus de 328 villes, nous renforçons notre position en tant que l’un des leaders sur un marché américain très dynamique. »