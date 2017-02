L’IDI acquiert 40% du capital de la Société HEA Expertise, spécialiste des services administratifs et financiers à destination des PME françaises. Cette nouvelle transaction s’inscrit dans la volonté de l’IDI, acteur côté spécialiste du capital investissement, d’accompagner des sociétés françaises reposant sur des business model innovants.

Créée en 2012, HEA Expertise apporte une solution novatrice sur le marché de la prestation de services administratifs et financiers à destination des TPE/PME. Combinant les meilleures pratiques de la profession en termes de production et de commercialisation, HEA Expertise a su déployer avec succès une offre diversifiée, modulable et innovante de services B2B à destination d’une clientèle de créateurs d’entreprises et professions libérales d’Ile-de-France.

Proposant, sous forme d’abonnement à la carte, l’assistance à la réalisation de l’ensemble des démarches administratives nécessaires à la création d’entreprise et à la comptabilité courante des sociétés, l’offre d’HEA Expertise convainc chaque mois plus de 200 nouveaux clients en Ile-de-France au sein de tous les secteurs, notamment par le biais de partenariats avec les acteurs de la nouvelle économie. HEA emploie, avec ses filiales, 200 salariés.

Fort du soutien et de l’accompagnement de son nouvel actionnaire IDI, HEA Expertise entend accélérer son développement en Ile-de-France et sur l’ensemble du territoire en s’appuyant sur ses équipes commerciales et techniques qualifiées et sur une offre digitalisée, amenée à se compléter dans les mois à venir.

Jonathan Lelouche, Président de HEA : « L’ensemble de l’équipe de management se réjouit d’accueillir à ses côtés l’IDI pour accompagner HEA dans la poursuite de sa croissance »

Marco de Alfaro, Partner à l’IDI, indique : « Nous sommes très heureux de nous associer au fondateur et à l’équipe de direction qui ont su créer et porter le développement d’HEA Expertise ces 4 dernières années. La Société bénéficie, depuis sa création, d’une croissance dynamique, rentable, portée par un business model innovant et une offre différenciante. Notre ambition est de créer le leader français de la prestation de services administratifs et financiers à destination des TPE/PME. »