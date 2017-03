IBM vient de louer, dans le cadre d’un bail longue durée, 16 000 m² de bureaux à Rome afin d’y installer son nouveau siège social italien.

Ce complexe immobilier, construit à proximité du Parc, des expositions, dans un secteur stratégique et proche de l’aéroport de Fiumicino et des principales artères de la capitale, comprendra trois immeubles de 4, 5 et 6 étages. Les travaux de construction ont débuté en décembre 2016 pour une livraison prévisionnelle fin 2018.

« Au cours des trois dernières années, de nombreuses grandes entreprises nationales et internationales ont souhaité privilégier des solutions de construction sur mesure en faisant bâtir leurs propres sièges plutôt que de rechercher des bâtiments déjà présents sur le marché », commente Aymeric Le Roux, Executive Director International Advisory & Alliances de BNP Paribas Real Estate. « C’est le cas de l’opération conclue par IBM, avec notre assistance, qui permettra à la société de disposer d’un bâtiment à haute efficacité énergétique, doté de solutions architecturales conçues pour garantir un environnement de travail fonctionnel et efficace. Autrement dit, le nouveau siège social d’IBM sera l’une des constructions les plus novatrices de la capitale ».