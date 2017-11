I’M OK GROUP SOLUTIONS, solution SaaS d’intégration de l’analyse de données et d’automatisation des processus métiers, annonce le rachat de la société FLUIDIREST. Une absorption dans sa filiale I’M OK RESTAURANT qui conserve l’ensemble des clients de la société, les salariés ainsi que les fondateurs historiques.

"Lorsque nous avons créé I’M OK RESTAURANT en mars 2017, nous savions qu’il existait un concurrent sur notre marché. Mais très vite, nous avons pris l’initiative de le rencontrer afin de discuter en toute transparence d’une stratégie commune. Finalement, nos deux sociétés se sont très bien entendues et nous avons décidé de racheter FLUIDIREST afin de créer une seule entité capable d’industrialiser nos solutions et capable d’attaquer l’international." commente William Bonutto et David Cézon, cofondateurs de I’M OK GROUP SOLUTIONS.

Absorber pour créer un géant

Créée en 2009 et basée à Issy-les-Moulineaux, la société FLUIDIREST proposait une solution de gestion des restaurants. En 2016, FLUIDIREST enregistrait un chiffre d’affaires de 340.000€ et comptait 6 collaborateurs. En mai 2017, William Bonutto et David Cézon ont rencontré les fondateurs de FLUIDIREST ainsi que les salariés afin d’évaluer la société. A cette occasion, ils ont également présenté leur vision d’un nouveau projet et leur logiciel nouvelle génération. Au terme de ces échanges, I’M OK propose le rachat de la société et les deux fondateurs restent dans l’aventure en faisant partie des actionnaires de I’M OK RESTAURANT.

Un accompagnement immédiat des clients FLUIDIREST

Afin d’assurer une transition efficace, I’M OK a redéfini l’ensemble des besoins des sociétés clientes de FLUIDIREST. Chaque client FLUIDIREST a fait l’objet d’une étude approfondie de ses installations existantes et des attentes de chaque responsable, aussi bien envers les managers, que les gérants et les opérateurs sur le terrain. Un plan d’évolution est toujours en cours de déploiement. Tous les clients historiques de FLUIDIREST ont été séduits par la nouvelle solution I’M OK qui permet de les adapter parfaitement aux standards actuels du marché et de les accompagner sur l’ensemble des éléments de gestion et de communication (affichages, menus, matériels, etc.).

"I’M OK RESTAURANT offre une solution de fluidité prédictive à la pointe du marché de la restauration collective. Cette solution permet à nos clients de gérer et d’être accompagnés en temps réel dans leur activité grâce à un logiciel embarquant de l’intelligence artificielle adaptée aux règles métiers. Grâce à la couche d’intelligence artificielle qui alimente toute la partie pilotage et reporting de l’activité, nos clients savent ce qui marche bien ou pas et sont ainsi en mesure de générer des rapports d’activité précis et des préconisations sur les améliorations à apporter. Nous sommes là pour faire gagner de l’argent à nos clients, notamment en réduisant les pics d’activité. Nativement, I’M OK RESTAURANT embarque un outil simple à utiliser, car imaginé avec des restaurateurs pour gérer la communication au travers du web, du mobile et de multiples écrans sur site. Au final, nous fournissons une solution complète pour accompagner nos clients. Nous savons que les personnes qui évoluent dans un espace plus fluide, avec une bonne communication des délais et des informations diverses, consomment beaucoup plus et des produits plus chers. Les paniers moyens augmentent ainsi de 4 à 8%". précisent William Bonutto et David Cézon, cofondateurs de I’M OK GROUP SOLUTIONS.

Trois nouveaux produits uniques

L’installation des solutions I’M OK varient en fonction des besoins, avec un tarif démarrant dès 7.500€ avec une licence mensuelle de 1.000€. Trois produits sont déclinés :

1. Fluidité prédictive : une solution capable d’analyser les pics d’activités et ainsi de prévoir et anticiper la gestion des espaces.

2. Compagnon manager : une solution qui assiste un manager dans son activité pour des prises de décision en tout connaissance (alertes des pics, gestion des zones, accalmies, dispatch des actions auprès des équipes, etc.).

3. L’affichage : solution permettant d’absorber toutes les taches d’affichage dans les restaurants et les espaces.

Objectif : faire de I’M OK un standard industriel de la fluidité prédictive business

En seulement 6 mois, I’M OK a réussi une prouesse entrepreneuriale : la création d’une société, le développement d’une solution logicielle unique, une rentabilité immédiate et le rachat de son concurrent direct.

Le rachat de FLUIDIREST a été intégré dans l’un des trois pôles de l’activité globale dédiée aux restaurants. Ainsi, I’M OK GROUP SOLUTIONS englobe trois services :

I’M OK DATA ROBOTIC : solution globale de simplification de la gestion des flux d’information au sein d’une entreprise.

I’M OK RESTAURANT : solution de productivité business pour les restaurants avec optimisation de la gestion des flux sur site, réduction des pics, amélioration de la communication, augmentation de la fluidité et des ventes.

I’M OK BUILDING : maximisation de l’usage et de la rentabilité des espaces au sein d’un bâtiment (gestion des salles, nettoyage des locaux, location d’espaces, etc.).

"Notre objectif via ce rachat et la création de I’M OK RESTAURANT n’est pas de supprimer un concurrent mais bien de créer un géant capable de déployer plus rapidement et à grande échelle nos solutions. Nous ambitionnons ainsi d’acquérir plus de 100 nouveaux clients afin de dépasser un chiffre d’affaires de 1 500 000€ à 2 500 000€ d’ici fin 2018, soit un multiple de 3 à 5 du chiffre d’affaires attendu sur l’exercice 2017" ajoutent William Bonutto et David Cézon, cofondateurs de I’M OK GROUP SOLUTIONS.