Hubstairs, solution technologique de modélisation 3D, annonce une levée de fonds de 1,2 million d’euros auprès d’Arthur de Villepin (Art de Vivre Investment), Arthur Media Group, ainsi que de Business Angels (Céline Lazorthes) et le soutien de la BPI. De plus, Gille Blanchard, co-fondateur de SeLoger et serial entrepreneur, rejoint les équipes de Hubstairs en tant que membre du board et acteur opérationnel afin d’accélérer le développement de la société. Ce tour de table va permettre à la jeune startup d’étendre et accélerer son activité en France, d’étoffer son équipe et développer sa technologie.

Décorer son intérieur avec des architectes d’intérieur via une solution 3D, une nouvelle façon d’acheter son mobilier qui séduit les utilisateurs

Fondée en 2016 par Alexandre de Vigan, Hubstairs révolutionne le monde de l’aménagement d’intérieur et démocratise l’utilisation des technologies grâce à l’utilisation de la visualisation 3D. La startup, qui s’appuie sur un réseau d’architectes et de décorateurs, propose un service de décoration en ligne destiné à la fois aux particuliers, mais aussi aux professionnels de l’immobilier pour d’accélérer la vente des biens et d’accompagner leurs clients acquéreurs / locataires dans leur emménagement.

Bien plus qu’une simple plateforme, le site offre une solution professionnelle, sur-mesure et clef en main pour un projet d’aménagement imaginé par des architectes d’intérieur et réalisé selon les goûts, le projet et le budget de chacun. Ainsi, Hubstairs permet à chacun de bénéficier des conseils et propositions de professionnels et donne la possibilité d’offrir à chacun l’accès à son habitat virtuel.

En fonction des différentes options, les architectes délivrent au client une vue 3D réaliste de son futur intérieur, des conseils sur l’aménagement idéal en fonction de l’espace et des goûts, la liste du mobilier à acheter parmi plus de 10 000 références produits sur la plateforme.

« Notre solution de modélisation 3D est différente de ce que l’on trouve sur le marché, ce n’est pas un simple home staging virtuel. Nous ne vendons pas une image 3D mais nous proposons de vrais projets d’aménagement adaptés à tous les budgets des clients et destinés à être réalisés, mobilier compris. C’est une solution complète. Nous accompagnons acheteurs et locataires jusqu’à la réalisation finale », précise Alexandre de Vigan, 31 ans, son fondateur, qui avait créé une startup dans l’immobilier ces dernières années.

« Notre concept a très vite trouvé son marché, nous réalisons actuellement jusqu’à 800 projets par mois. Cette levée de fonds va nous permettre de doubler nos effectifs, de développer notre technologie, d’accélérer notre développement sur tout le territoire en France, voir ensuite à l’étranger », complète Alexandre de Vigan.

La société qui double actuellement sa croissance chaque mois table sur un CA de 5M€ en 2020. L’ambition de Hubstairs est de s’imposer comme le leader de l’aménagement et de la décoration sur le marché du homeliving en France et à l’étranger.

La startup a su gagner la confiance des entreprises de grands groupes dans l’immobilier (Foncia, LCL, Nexity, IGC), du meuble ou encore des médias (Figaro Madame, Elle Déco). Elle dispose de plus d’une centaine de projets en cours de commandes de professionnels (agents immobiliers, promoteurs…) et de discussions avancées avec des groupements nationaux.

Aujourd’hui, la société compte une équipe d’une vingtaine de personnes, répartie dans 2 bureaux entre Paris et Bordeaux, dont 150 architectes partenaires. Le concept a aussi séduit la banque publique d’investissement, Bpifrance, qui lui a décerné son prix national dans la catégorie « innovation » fin 2016, avec à la clé un chèque de 250 000 euros.

D’ici un an, Hubstairs entend doubler ses effectifs et regrouper plus de 2 000 architectes d’intérieur.