Le financement comprend l’acquisition et la finalisation des travaux des 16 appartements.

En effet,suite à la liquidation du promoteur à l’initiative de ce projet, il y a 6 ans, la résidence est restée inachevée. Le gros œuvre (murs et toitures) étant en parfait état, les travaux devraient durer environ 9 mois, permettant ainsi aux propriétaires finaux d’être livrés avant le début de la saison estivale 2018.

L’objectif de rentabilité locative est fixé à plus de 6,5%/an.

Cette opération est, pour les équipes d’Horizon AM, le fruit de deux ans de travail en étroite collaboration avec l’ensemble des copropriétaires et les pouvoirs publics locaux pour notamment modifier le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et permettre à cet ensemble, initialement réservé aux résidences de tourisme, de devenir un complexe résidentiel principalement voué à la location saisonnière.

Ainsi, ces appartements qui bénéficient d’une situation géographique privilégiée, entre l’océan Atlantique et les rives du lac d’Hourtin, et d’un emplacement unique (au cœur de la forêt et au bord du littoral, proche du centre de ville et des activités touristiques) représentent un investissement locatif très attractif pour les futurs acquéreurs.

« Cette opération permet à Horizon AM d’offrir à ses clients une opportunité d’investissement performante et illustre aussi notre politique qui vise à accompagner les régions dans l’aménagement et la revitalisation de leur territoire » souligne Arnaud Monnet, directeur général d’Horizon AM.