Face aux opportunités émergentes du Grand Paris, Horizon AM lance en co-promotion avec Cytim Immobilier, la construction d’un complexe résidentiel de 31 logements dans la ville de Bobigny, territoire stratégique du futur Grand Paris Express.

Idéal pour les investisseurs (Pinel) mais également pour les propriétaires-utilisateurs (PTZ, TVA à 5.5%), la résidence bénéficie d’un emplacement de choix. Située aux portes de Paris (à 3km du périphérique et à 10km du centre de Paris), desservie par de nombreux axes routiers (A3, A86, RN3°) et proche des transports en commun (gare routière, tramway T1, ligne 5 et future ligne 15 du métro), la promotion nommée « L’Evidence » est un complexe qui propose 31 appartements (du studio au T5) prolongés, pour la majorité d’entre eux, de jardins paysagers, de balcons ou de jardins privatifs.

Ce projet, s’inscrit dans la volonté d’Horizon AM d’offrir aux résidents un cadre de vie apaisant et verdoyant. Conçue par l’agence d’architecture MILTAT, « L’Evidence » a été, en effet, pensée pour s’intégrer harmonieusement dans son environnement proche. Ainsi, au regard du paysage urbain existant, elle s’inspire à la fois de l’habitat collectif de petite taille et de la résidence pavillonnaire.

Composé seulement de 5 étages, le bâtiment alterne enduits tons blanc et gris et est habillé en soubassement de briquettes couleur gris anthracite. Par ailleurs, la résidence est certifiée par la nouvelle réglementation thermique de « RT 2012 ».

« L’Evidence est une opération qui nous permet de démontrer aux communes notre capacité à financer et concevoir des projets qui s’insèrent parfaitement dans le paysage urbain existant et qui favorisent leur rayonnement et leur positionnement. Par ailleurs, il s’agit également d’offrir à nos clients une opportunité d’investissement unique et performant proche de la capitale » explique Arnaud Monnet, directeur général d’Horizon AM.

Caractéristiques du programme « L’Evidence »

12 rue de la gare à Bobigny