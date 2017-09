Société de gestion française indépendante, Horizon AM, spécialiste du Capital Investissement dans le secteur de l’immobilier résidentiel en France et en Allemagne, annonce le financement de 5 opérations d’exception en Allemagne, par l’intermédiaire de son fonds Opportunité Pierre 2, Société de Libre Partenariat (SLP*).

Ces nouvelles acquisitions s’inscrivent dans la stratégie d’investissement d’Horizon AM, via des opérations de rénovation au sein des grandes métropoles allemandes et une politique de sélection d’actifs sur des marchés à fort potentiel et aux performances maîtrisées.

Idéalement situés dans des agglomérations dont le marché du logement est en plein essor : Berlin, Hambourg, Nuremberg et Munich, ces 5 programmes permettront aux investisseurs, par le biais de la SLP Opportunité Pierre 2, de bénéficier d’une perspective de rendement attractif d’au moins 8%.

Les 5 opérations représentent un volume d’actifs qui s’élève à 38.000.000 €. Leur développement sera pris en charge par Dolphin Trust, leader dans la rénovation de bâtiments classés et partenaire local d’Horizon AM.

« En plus d’apporter une réponse efficiente au déficit de logements observé en Allemagne, la réhabilitation de bâtiments classés ou existants illustre notre vision d’un immobilier responsable, qui s’inscrit dans notre démarche d’économie circulaire et de développement durable » Arnaud Monnet, Directeur Général d’Horizon AM.