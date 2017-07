Hoops Factory, le Temple du Basketball

En France, la pratique du basket est en forte croissance, avec 35% de pratiquants supplémentaires depuis dix ans, et le pays est devenu le 2e marché mondial du basket après les Etats-Unis : équipement, produits dérivés…

Créé en 2015 par des passionnés, Hoops Factory est l’acteur privé de référence du basket indoor en France, avec ses 3 salles localisées à Aubervilliers (93), Toulouse (31) et Evry (91). Hoops Factory a fait le choix de les implanter dans les quartiers politique de la ville, et bénéficie d’une forte dynamique et attractivité du sport : des pratiquants jeunes, et déjà férus de streetball.

Chaque salle est composée de 10 terrains, et offre des prestations de haute qualité : parquet en bois massif, panneaux d’affichage avec chronomètre et scores, et caméras permettant de visionner les matchs en ligne. Les centres sont ouverts 7 jours sur 7, de 10h à minuit, plus de 360 jours par an. Chaque semaine, ce sont ainsi 2 500 pratiquants qui viennent s’affronter, dont 30% de joueuses, en équipes de 3 ou de 5, déjà constituées ou en ‘pickup game’.

Evan Fournier et des stagiaires de la Evan Fournier Academy

Les salles Hoops Factory sont des lieux de partage et d’apprentissage accessibles à tous (encadrement qualitatif, tournois, championnats, ligues, entrainements individuels, stages intensifs, handibasket). Toutes les salles sont accessibles aux personnes.

En installant son expertise, Hoops Factory est devenu partenaire de la NBA en France pour l’organisation de camps de perfectionnement, de tournois et d’événements avec des légendes de la NBA telles que Bruce Bowen ou Robert Horry. Deux joueurs se sont impliqués et sont devenus actionnaires de la société : Evan Fournier et Rudy Gobert. Une dizaine de joueurs se sont entrainés dans les centres (Kevin Seraphin, Nicolas Batum, Ronny Turiaf, Damien Inglis, Franck Ntilikina, Marc Gasol).

Selon Gilles Bravo, Président de Hoops Factory : « Ce nouvel investissement marque d’abord la confiance renouvelée de nos actionnaires historiques. Il nous permet d’accélérer le développement de l’entreprise dans les grandes agglomérations françaises : d’abord à Lille (59) dès la fin de cette année, puis à Nantes et Lyon en 2018. Près de 10 salles Hoops Factory seront ouvertes à moyen terme ».

Pour Yannis Lambourdière, Directeur d’investissement chez IMPACT partenaires : « La stratégie de Hoops Factory est en directe ligne avec notre vision de l’impact social dans les quartiers de la Politique de la Ville. La société est non seulement créatrice d’emplois pour leurs habitants mais participe également à la revitalisation de ces quartiers en occupant des bâtiments vides depuis plusieurs années ». Aujourd’hui 45% des salariés des salariés des salles Hoops Factory sont des habitants des quartiers de la Politique de la Ville.