Conçue par les Ateliers Jean Nouvel, la tour HEKLA d’une surface de 76 000 m² utiles viendra rééquilibrer le skyline de Paris La Défense, avec un geste architectural fort qui incarne les ambitions d’un programme tertiaire emblématique du 1er quartier d’affaires européen.

Située à 300 mètres du hub de transports, la tour HEKLA s’intègrera dans les futurs espaces publics du secteur de la Rose de Cherbourg. Aménagé par l’Epadesa, ce nouveau quartier va créer un véritable lieu de vie, animé par la mixité de ses espaces et l’aménagement d’une promenade suspendue piétonne et végétalisée inspirée de la High Line à New York. Flexible et innovante, la tour HEKLA, qui accueillera à sa livraison environ 5 800 salariés, anticipe les nouveaux modes d’organisation du travail tournés vers le bien-être invitant à partager des émotions, des idées, une vision pour travailler dans un écosystème ouvert et convivial. Elle offre également une gamme complète de services dont 5 espaces de restauration.

La tour HEKLA incarne également une vision environnementale avec des certifications aux niveaux les plus élevés : HQE, LEED, BREEAM, que viennent compléter les labels Effinergie + et WELL tournés vers le bien-être des utilisateurs.

« La signature de cette VEFA est une étape importante dans la réalisation de la tour HEKLA, qui va nous permettre de lancer sa construction en 2018. Cette concrétisation récompense le travail mené par nos équipes et celles des Ateliers Jean Nouvel, pour réaliser une tour d’une nouvelle génération qui permettra d’accueillir un projet d’entreprise ambitieux » commentent Patrick Albrand et Brigitte Gouder de Beauregard, les représentants du vendeur.

Pedro Antonio Arias, Directeur des actifs réels et alternatifs d’Amundi et Laurent Fléchet, Président du Directoire de Primonial REIM précisent : « Avec ses 48 étages, la Tour HELKA devrait culminer à environ 220m. Cet actif, situé au cœur du quartier d’affaire de la Défense, bénéficiera des meilleures promesses environnementales : cela consolide l’engagement d’Amundi Immobilier et de Primonial REIM dans cette thématique. »

Cette signature fait suite à l’acquisition par les groupes Hines et AG Real Estate des droits à construire auprès de l’Epadesa.

Pour Jean-Claude Gaillot, Directeur général de l’Epadesa : « A quelques jours de la création de l’Etablissement public local Paris La Défense, issu de la fusion de Defacto et de l’Epadesa, la signature de l’acte de vente de la Tour HEKLA d’une grande qualité architecturale contribue fortement à renforcer l’attractivité de Paris La Défense. Située sur la commune de Puteaux, cette réalisation accompagnera la requalification complète des espaces publics de la Rose de Cherbourg et la création d’une promenade suspendue végétalisée et animée. »

Les conseils ayant permis cette transaction sont l’étude notariale Cheuvreux, le cabinet d’avocats Gide Loyrette Nouel ainsi que la société de conseil technique NOX pour représenter les acquéreurs. Du côté des vendeurs, les groupes Hines et AG Real Estate étaient accompagnés de l’étude notariale Lasaygues et des cabinets d’avocats Lacourte Raquin Tatar et Kramer Levin Naftalis & Frankel. Le financement du projet et l’émission des garanties ont été réalisées par CACIB.

De son côté, l’Epadesa a été accompagnée de l’étude notariale Bouvat-Martin, Benichou et Escargueil-Vanderheyden.