Ce nouveau partenariat permet la distribution du fonds de dette Infrastructure, Sequoia Infrastructure Debt Fund auprès des Investisseurs français.

Il s’agit d’un fonds AIF Luxembourgeois investi dans de la dette infrastructure libellée en EUROS exclusivement, pour un portefeuille moyen noté Investment grade, avec potentiellement deux poches (non cumulatives) de 30% maximum non « Investment grade », ou mezzanine.

Sa stratégie d’investissement vise à générer un rendement solide et stable de 4% nets par an grâce à un portefeuille diversifié de dette infrastructure investi dans des actifs d’exploitation tangibles essentiellement situés dans les principaux pays d’Europe.

Le premier closing a eu lieu fin mars 2017 et a rassemblé un fonds de pension danois et 4 assureurs (un allemand, un italien, un espagnol et un suisse) pour un total de 77,5 M EUR.

Ce partenariat s’inscrit dans la lignée de la stratégie déployée par Hexagone Finance qui souhaite proposer des fonds de dette infrastructure aux investisseurs institutionnels français avec des tickets d’entrée moins élevés (3 millions d’euros) que leurs homologues canadiens et australiens habituellement présents sur le marché.