General Atlantic, un fonds mondial d’investissement qui apporte un soutien financier et stratégique aux entreprises en phase de croissance, a annoncé aujourd’hui qu’Henri de Castries, ancien Président et Président-directeur général du groupe AXA a rejoint General Atlantic en tant que Président Europe et conseiller spécial.

En tant que Président Europe et conseiller spécial, M. de Castries conseillera les équipes d’investissement de General Atlantic pour l’évaluation des opportunités d’investissements dans la région et accompagnera la création de valeurs sur l’ensemble des entreprises appartenant au portefeuille international de l’entreprise. L’équipe de conseillers spéciaux de l’entreprise compte des cadres expérimentés du monde entier qui apportent des dizaines d’années d’expertise opérationnelle, leur connaissance spécifique du secteur, ainsi que de vastes réseaux permettant de soutenir les initiatives de croissance des entreprises qui figurent dans le portefeuille de l’entreprise.

« Alors que nous continuons de mieux asseoir notre présence dans la région EMEA, nous avons le plaisir d’accueillir Henri au poste de Président Europe et conseiller spécial », a déclaré Bill Ford, Président-directeur général de General Atlantic. « La carrière exemplaire d’Henri à la tête de l’une des institutions financières les plus éminentes d’Europe, sa vaste expérience en tant que chef de file d’entreprises au niveau international constitueront un atout important et précieux pour General Atlantic et pour les entreprises de notre portefeuille international ».

Gabriel Caillaux, directeur général et co-directeur EMEA pour General Atlantic a indiqué : « La riche tradition de l’innovation en Europe en fait un terreau fertile pour de nombreuses entreprises de renommée mondiale couvrant tout un ensemble de secteurs. Les conseils stratégiques et opérationnels d’Henri seront un atout tandis que nous continuons à identifier et à établir des partenariats avec les entreprises les plus prometteuses en phase de croissance dans la région ».

« General Atlantic a une longue et impressionnante expérience en tant que partenaire de choix pour les entreprises en pleine croissance, tant en Europe que dans le monde entier », a ajouté M. de Castries. « C’est un honneur pour moi de rejoindre l’entreprise et c’est avec grand plaisir que je m’apprête à travailler en étroite collaboration avec l’équipe d’investissement et les entreprises du portefeuille de l’entreprise à un moment où l’innovation et la transformation numérique formidables s’accélèrent dans toutes les industries et sont sources importantes d’opportunités de croissance ».

M. de Castries était tout récemment Président et Président-directeur général d’AXA, où il a passé 27 ans de sa carrière professionnelle. Durant cette période, il a supervisé de nombreuses transactions de fusions et acquisitions parmi lesquelles l’acquisition par AXA du groupe UAP en 1997 et du groupe Winterthur en 2007, toutes deux ayant contribué à construire l’empreinte mondiale du groupe AXA dans 64 pays et à restructurer ses opérations. Avant de rejoindre AXA, M. de Castries avait travaillé pour le Trésor public français, période au cours de laquelle il avait été désigné pour superviser les marchés de change étrangers et les balances des paiements.

À l’heure actuelle, M. de Castries est Président de l’Institut Montaigne, un think-tank français. Il occupe également les fonctions de directeur non exécutif du groupe HSBC, Nestlé S.A. et de la Fondation nationale française de Sciences politiques. Jusqu’à 2016, M. de Castries était membre du comité consultatif de l’École des sciences économiques et de gestion de l’Université de Tsinghua.

Dans la région EMEA, General Atlantic dispose d’un effectif de 21 professionnels de l’investissement basés dans ses bureaux de Londres, d’Amsterdam et de Munich. L’entreprise a investi depuis 1989 dans cette région un total de 6,2 milliards USD, ce chiffre valant en date du 30 juin 2017. L’entreprise investit dans cinq secteurs clés, notamment les services aux entreprises, les services financiers, la santé, l’internet et la technologie ainsi que le commerce de détail et les services aux consommateurs. General Atlantic est impliquée dans un certain nombre d’entreprises de pointe à forte croissance dans la région EMEA, parmi lesquelles Adyen, Argus Media, ControlExpert, Delivery Hero, FlixBus, FNZ, Hemnet, le groupe d’assurance Hyperion, IHS Markit, Joe & the Juice, Kauferportal, Klarna, ManoMano, MeteoGroup, Network International, Santander Asset Management, Saxo Bank, Studio Moderna et Typeform.