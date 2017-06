Entré en fonction le 1er juin dernier, Heinrich Merz dirige une équipe de 14 spécialistes des hedge funds se consacrant à la gestion de EUR 9,1 milliards d’actifs investis dans des stratégies à gérant unique ou mutigérants. Il est placé sous la responsabilité directe de Nicolas Campiche, CEO de PAA.

Heinrich Merz possède 12 ans d’expérience dans le domaine de la gestion alternative. Avant d’être recruté par PAA, il exerçait les fonctions de directeur des investissements (CIO) chez Amundi Alternative Investments et supervisait, à ce titre, la gestion de EUR 5,6 milliards investis dans des actifs alternatifs pour des clients institutionnels. Auparavant, il avait travaillé au sein de Permal Investment Management, spécialiste des investissements alternatifs comptant EUR 20 milliards sous gestion, où il a été nommé CIO adjoint. Il a commencé sa carrière en 2005 en tant qu’analyste senior chez Concordia Advisors, hedge funds multistratégies pesant EUR 2,3 milliards.

De nationalité allemande, Heinrich Merz est titulaire d’un master en relations internationales (finance internationale et politique économique) de l’Université Columbia de New York. Il a en outre obtenu le diplôme d’analyste financier agréé (CFA). Il parle allemand, anglais, français et espagnol.

« Alors que les clients, face aux faibles perspectives de rendement offertes par les classes d’actifs traditionnelles, manifestent un regain d’intérêt pour les hedge funds, l’expérience de Heinrich Merz représente un atout particulièrement appréciable pour PAA, qui pourra continuer de proposer des stratégies en hedge funds sur mesure à des investisseurs institutionnels et professionnels, ainsi qu’à des family offices », souligne Nicolas Campiche. « Gérée aujourd’hui encore, la première de ces stratégies a été créée en 1991 déjà. PAA compte ainsi parmi les pionniers de la gestion alternative en Europe, et possède un vaste savoir-faire dans la conception de portefeuilles sur mesure et de solutions standard. »