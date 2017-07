Health for Life Capital™ a participé au tour de table de série B de 23,05 millions d’euros de l’anglais Push Doctor et a été Lead du tour de table de série A de 2,2 millions de l’Allemand Machtfit. C’est le 3ème investissement dans ce domaine depuis le début l’année pour Health for Life Capital™ après l’annonce en juin de l’investissement dans l’application de nutrition personnalisée de l’Israélien DayTwo.

Seventure Partners, un leader européen du financement de l’innovation, annonce 2 nouveaux investissements dans la santé digitale avec son véhicule d’investissement Health for Life Capital™.

Push Doctor : le leader de la mise en relation entre patients et médecins

Cette société britannique, fondée en 2013 par Matt Elcock et Eren Ozagir, permet de mettre en relation, via une application mobile ou un site web, des patients avec un réseau revendiqué de plus de 7000 médecins au Royaume-Uni. L’application permet de prendre un RDV avec un médecin en moins de 10 minutes. La consultation s’effectue ensuite par un système de vidéoconférence en ligne sécurisé. Le praticien a la possibilité de rédiger son ordonnance en ligne et le patient n’a plus qu’à se rendre en pharmacie. Seventure a rejoint un pool d’investisseurs composé de Accelered Digital Ventures, Draper Esprit et Oxford Capital pour ce tour de série B qui s’élève à 23,05 millions d’Euros. Le montant total de levée de fonds depuis la création de Push Doctor s’élève à 31 millions d’euros.

« La plateforme Push Doctor est une véritable révolution dans la pratique de la consultation. L’adhésion a été immédiate au Royaume - Uni et nous sommes impatients de travailler avec les équipes de Push Doctor pour les soutenir dans leurs ambitions internationales », explique Isabelle de Crémoux, Présidente du Directoire de Seventure Partners.

Machtfit : L’application pour la santé, la nutrition et le bien être des collaborateurs en entreprise

Machtfit est une plateforme en ligne permettant aux entreprises de donner à leurs employés un accès à une marketplace dédiée aux activités sportives, de nutrition et de bien-être, et de booker des RDV en quelques clics. La plateforme est personnalisable et chaque entreprise est libre de proposer et promouvoir les services qu’elle souhaite : sport, bien être, nutrition, etc.). La plateforme permet également de suivre des programmes de prévention, des cours et sessions sportives en ligne. Au-delà de la plateforme elle-même, se sont tous les services d’accompagnement aux entreprises proposés par Machtfit qui font le succès de l’entreprise en Allemagne. Informer en engager les employés à prendre les meilleures décisions en matière de santé, telle est la mission de Machtfit. L’entreprise a été créée en 2011 au sein de l’université de Berlin. Le réseau de Machtfit contient aujourd’hui plus de 4000 partenaires en Allemagne incluant, Bodychange, Holmes Place, Fitbit, Freeletics and Weight Watchers. La société compte plus de 100 clients parmi lesquels : TOTAL Deutschland, Vattenfall Europe, Lufthansa Bombardier Aviation Services, DB Vertrieb GmbH and Gazprom Germania GmbH.

Seventure a mené ce tour de série A qui s’élève à 2,2 millions d’euros.

« Les domaines de la santé, de la nutrition et du bien-être représentent un haut potentiel d’innovation dans la santé digitale. Health for Life Capital™ s’applique à investir dans des technologies de rupture qui ont la capacité de révolutionner le secteur global de la santé », ajoute Isabelle de Crémoux.