Seventure Partners, un leader européen du financement de l’innovation, annonce un nouvel investissement dans le secteur stratégique de la FoodScience, aux États-Unis. Ce financement a été réalisé avec Health for Life Capital™, le premier véhicule d’investissement en capital dans le secteur des Sciences de La Vie, axé sur le microbiome, la FoodScience et la nutrition. Cet investissement réunit un pool d’investisseurs constituant, selon MycoTechnology, une « dream team internationale de l’investissement en FoodTech & AgTech ».

MycoTechnology : une protéine végétale naturelle issue des champignons

MycoTechnology, basée au Colorado, USA, va utiliser une grande partie de cette levée pour le renforcement de la production et du développement commercial à l’international de son produit phare, PureTaste®. PureTaste est une protéine de champignons végétale complète, hautement digestible et non génétiquement modifiée, faible en calories, en gras et en glucides, mais chargée de vitamines et de minéraux contenant 77-80% de protéine, 9 acides aminés essentiel et 11 non essentiels. Seule protéine à réunir l’ensemble de ces caractéristiques, elle présente un léger goût de céréales ou de noisette, qui la rend idéale pour une grande variété de produits.

Selon Alan Hahn, PDG et co-fondateur de MycoTechnology en 2013, « Le développement de la protéine PureTaste résout les défis grandissant de l’alimentation d’une population mondiale en pleine croissance. PureTaste est une protéine hautement naturelle, qui ne compromet pas le goût des aliments, ce qui est le challenge numéro un pour une acceptation par le consommateur. Les protéines alternatives à forte concentration d’acides aminés ont tendance à avoir un goût amer, ce qui en limite sérieusement l’adoption. Avec PureTaste, nous avons relevé ce défi et sans aucune altération du goût ! »

En 2015, Health for Life Capital avait déjà été chef de file dans le tour A de de 8M$ syndiquant le tour de table avec des financiers américains.

« Nous sommes heureux de participer de nouveau au développement de cette société prometteuse de la FoodScience aux côtés d’investisseurs de renom tels que Kelloggs, Bunge Ventures, S2G et Emerson Collective, entre autres investisseurs et family offices. Réussir à réunir à la fois des financiers et des industriels autour de formidables innovations technologiques et une stratégie visionnaire et vraiment dans notre ADN. C’est ce que nous faisons dans nos fonds, tels qu’Health for Life Capital, ainsi que dans les sociétés de notre portefeuille. » explique Isabelle de Crémoux, Présidente du Directoire de Seventure Partners.

« MycoTechnology est l’exemple parfait de ce que nous recherchons en FoodScience, à savoir des entreprises capables de répondre aux nouveaux défis de l’alimentation, tels que les protéines végétales, la viande artificielle, les alternatives aux graisses animales, etc. » poursuit Isabelle de Crémoux.

MycoTechnology vient également de signer un partenariat stratégique avec un des leaders mondiaux des ingrédients naturels pour distribuer sa protéine végétale PureTaste® qui sera annoncé dans les prochains jours et pourrait augmenter la taille de son tour de table à 40-42M$ compte tenu de la sursouscription.