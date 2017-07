Le financement participatif immobilier ou crowdbuilding consiste pour un particulier ou une entreprise à prêter une somme d’argent à un promoteur sous forme d’un emprunt obligataire, pour lui permettre de compléter ses fonds propres et de faciliter le financement bancaire classique.

Une fois le programme immobilier réalisé, le promoteur rembourse les préteurs avec un taux d’intérêt élevé car sans intermédiaire, entre 7 et 12 % par an.

Cette nouvelle opportunité d’investissement dans l’économie réelle pourra s’appliquer à toutes sortes d’opérations immobilières finement sélectionnées par les experts de la plateforme : de la promotion dans le neuf (y compris des logements sociaux), à l’immobilier d’entreprise (bureaux, commerces…) en passant par le négoce de biens dans l’ancien (marchands de biens).

Pour le lancement de MyCapital Immo (www.mycapital.immo), la plateforme bordelaise Happy Capital a naturellement sélectionné un promoteur aquitain de renom, Severini Pierre & Loisirs, pour un programme de promotion de 24 logements haut-de-gamme situés dans le quartier huppé de Caudéran à Bordeaux. Soixante-quinze pourcent des appartements sont d’ores-et-déjà pré-vendus sur plans (ou Vente en Etat d’Achèvement Futur, VEFA).

L’investissement se fait intégralement sur la plateforme MyCapital Immo via une souscription à un emprunt obligataire remboursable in fine et accessible dès 1000 euros. Les détails de l’opération immobilière et les modalités de souscription qui se fait selon la règle du premier arrivé – premier servi sont à retrouver sur www.mycapital.immo, après création d’un profil investisseur en quelques minutes.