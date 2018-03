HÉRACLÈS INVESTISSEMENT, holding détenue à 100% par Xavier Alvarez-Roman et dirigée par Hervé Manet annonce le lancement de la construction d’un hôtel et d’une résidence étudiante à Massy, dans la ZAC Atlantis, dont l’aménageur est la SEMMASSY.

HÉRACLÈS prouve une nouvelle fois son savoir-faire dans la construction et l’aménagement de nouveaux quartiers.

À Massy au pied de la future gare train-tram Massy Europe, après avoir acquis début 2016 une friche industrielle et obtenu un permis de construire purgé, HÉRACLÈS construit une résidence étudiante de 114 chambres de 2 257 m² conçue par le cabinet d’architecture Eric Lapierre et un hôtel de 128 chambres de 2 148 m² conçu par le cabinet d’architecture Lambert Lénack, tous deux loués à des opérateurs de 1er plan avec des baux de respectivement 10 et 12 ans.

La livraison de cet ensemble est prévue au 4ème trimestre 2019.

Ce nouveau quartier comprendra également 106 logements construits par Vinci Immobilier sur une parcelle de terrain cédée par HÉRACLÈS, livrés au 3ème trimestre 2019.