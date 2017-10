GuestReady, une startup de la Proptech spécialisée dans la gestion d’appartements en location de court terme, vient de clôturer une levée de fonds de 2,6 millions d’euros afin de financer son extension sur de nouveaux marchés. Opérant actuellement à Londres, Paris, Hong Kong, Singapour et Kuala Lumpur, la startup annonce qu’elle prévoit d’utiliser ces fonds pour se développer dans 5 nouvelles villes d’ici l’été 2018. Elle annonce également l’acquisition d’Easy Rental Services, un de ses concurrents installé à Londres et Paris.

Cette phase de financement a été conduite par Impulse VC, avec la participation, entre autres, de Xponova et de Boost Heroes, le fonds de capital-risque dirigé par Fabio Cannavale, fondateur du groupe Lastminute. Les précédents investisseurs, parmi lesquels Swiss Founders Fund et Senn & Partners, ont également renouvelé leurs investissements. GuestReady prévoit d’allouer ces nouveaux financements à son expansion et à la consolidation de sa position de leader international dans les services de gestion Airbnb.

Convaincu que la technologie peut aider les propriétaires immobiliers à exploiter tout le potentiel de leur bien, GuestReady a constitué un portefeuille de 600 appartements depuis son lancement en août 2016. La jeune société opère dans 5 villes à travers le monde et a déjà accueilli plus de 20 000 voyageurs de 120 pays différents dans ses appartements. Au départ, l’entreprise proposait une offre de services à la carte comme le ménage, la livraison de linge et la gestion des check-in et des check-out. GuestReady se concentre désormais exclusivement sur la gestion complète d’appartements et les met en avant sur les plateformes de location de court-terme comme Airbnb, HomeAway ou encore Booking.com.

La principale préoccupation de l’entreprise au cours de sa première année d’existence, outre le renforcement de sa présence sur ses marchés, a été de développer un produit offrant aux propriétaires la pleine visibilité et le contrôle sur le calendrier et les revenus de leur appartement. Cet outil est synchronisé en temps-réel avec les plateformes BtoC comme Airbnb et il est paramétré de sorte à minimiser le temps de rotation entre deux séjours. GuestReady touche un pourcentage des revenus de l’appartement sous la forme d’une commission, ou alors garantit un revenu fixe mensuel aux propriétaires, calculé sur un modèle prédictif développé en interne.

Bertrand Desies, Co-fondateur et MD pour la France, souligne que l’objectif de GuestReady est de devenir un partenaire stratégique pour chacun de ses clients : "La réussite de nos clients et la satisfaction de leurs locataires sont capitales pour nous. Afin d’offrir encore un meilleur service à nos clients, nous sommes très heureux d’annoncer que nous avons racheté cet été Easy Rental Services. Depuis son lancement il y a 3 ans, cette société a développé une excellence opérationnelle sur les marchés où elle est établie, à Londres et Paris."

Au-delà de son expansion territoriale, GuestReady prévoit également d’élargir son offre de services B2B avec une plateforme online permettant d’automatiser et de rationaliser les tâches de gestion d’appartement. L’annonce récente de la création d’un "Select program" par Airbnb conforte GuestReady dans cette nouvelle orientation. Ce programme est destiné aux voyageurs plus aisés qui sont particulièrement exigeants sur la qualité et le respect des standards hôteliers comme les draps ou le bon fonctionnement des sèche-cheveux. GuestReady a d’ores et déjà commencé à investir le vaste marché intermédiaire entre la location de court-terme et l’hôtellerie traditionnelle.