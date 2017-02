Floridienne SA annonce son entrée au capital de l’entreprise L’Escargot Courbeyre SAS à hauteur de 75 %, le solde restant détenu par l’actionnaire historique. Spécialisée dans la fabrication d’escargots, de moules farcies, de produits apéritifs et de spécialités auvergnates, L’Escargot Courbeyre rejoint le pôle terre du Groupe Française de Gastronomie. Cette acquisition vient renforcer la stratégie industrielle de la filiale agroalimentaire du groupe belge autour de son savoir-faire sur ses 5 gammes de produits.

Avec l’intégration du site de production de L’Escargot courbeyre, Groupe Française de Gastronomie va spécialiser davantage ses 5 sites et ainsi, répondre à la segmentation commerciale de ses produits avec ses marques Premium, Marque de Distributeur et Premier Prix et ses 5 gammes : Coquilles Saint-Jacques et cassolettes cuisinées ; feuilletés garnis ; produits d’apéritifs et snacking festifs ; escargots préparés et coquillages farcis.

Le pôle terre du groupe accueille ainsi un 3ème site de production d’escargots. Basé à Aurillac en Auvergne, ce dernier rejoint ainsi l’autre site auvergnat installé à Vieille-Brioude et le site bourguignon de Bassou. Plusieurs projets actuellement en développement au sein du groupe pour la gamme traiteur et la création de nouveaux produits seront concrétisés sur le site aurillacois.

Le pôle mer, composé des 2 sites finistériens de Quimper et Quimperlé, poursuivra la production de ses gammes de coquilles Saint-Jacques et feuilletés.

Cette acquisition vient compléter l’organisation industrielle et commerciale du groupe, et permettra ainsi de lancer de nouveaux produits afin d’être moins dépendant de la saisonnalité de l’activité.

« La PME L’Escargot Courbeyre s’intègre parfaitement dans la stratégie industrielle et commerciale de notre groupe. Avec Patrick Jagut, le directeur général du Groupe Française de Gastronomie, nous rentrons dans une période de transition probablement jusqu’au 30 juin afin de préparer au mieux cette intégration au groupe » déclare Philippe Boonen, Président du Groupe Française de Gastronomie.