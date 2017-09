Groupama Asset Management, dont les actifs sous gestion atteignent désormais 100 milliards d’euros, annonce la nomination d’une nouvelle Directrice Contrôles et Juridique. Laure Mazzoléni-Robin est en charge des départements de contrôle interne, conformité, anticipations réglementaires et direction juridique. Membre du Comité de Direction, elle est directement rattachée au Directeur Général Délégué, Jean-Marie Catala.

Laure Mazzoléni-Robin, 50 ans, dispose d’un diplôme d’études supérieures commerciales, administratives et financières, de l’Ecole supérieure de Commerce et de Management de Bordeaux.

Elle compte 27 ans d’expérience dans la réglementation des services financiers.

Elle intègre Generali Investments France en 2008, en charge de la conformité et du contrôle interne (RCCI) puis rejoint la direction des Opérations de Generali Investments Europe à partir de 2012 pour prendre une dimension plus internationale.

Laure a débuté sa carrière en 1990 comme Auditeur chez Salustro Reydel avant d’exercer différentes fonctions dans l’asset management lui procurant une vision transversale de ce métier (juridique, administration de fonds, épargne salariale, conseil…).

Jean-Marie Catala, Directeur Général Délégué commente : « Le recrutement de Laure Mazzoléni-Robin intervient dans un contexte réglementaire critique pour les asset managers, avec les mises en œuvre de Solvency 2, Bâle 3 et Mifid 2. Son profil pluridisciplinaire et sa solide expérience de terrain nous aideront à consolider notre stratégie face aux enjeux réglementaires et à mieux anticiper leurs impacts sur notre organisation ».

Laure Mazzoléni-Robin ajoute « Je suis ravie de rejoindre Groupama AM. Mon objectif est d’apporter un soutien d’une part au développement international, d’autre part à la coordination des problématiques légales et réglementaires, au sein de l’entreprise et pour nos clients ».