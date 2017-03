Guillaume Berthier, 34 ans, est diplômé d’HEC Paris et d’un Master en Management International de l’alliance CEMS (Global Alliance in Management Education) obtenu auprès de l’Université de Saint-Gall en Suisse allemande. Il compte 10 ans d’expérience en gestion d’actifs.

Il intègre Groupama AM en 2011, comme Chargé de Marketing Produits, avant de prendre la responsabilité de l’équipe en tant que Responsable Marketing Produits en 2013. En 2016 il devient Responsable Marketing Produits et Digital et se voit également confier le management de l’équipe Communication Produits.

Guillaume a démarré sa carrière en 2007 comme Consultant spécialisé en gestion d’actifs et assurance chez Wavestone. Il est notamment intervenu auprès de Lyxor Asset Management, Covea Finance, SGAM, Société Générale Bank & Trust, Neuflize OBC sur des dossiers de fusions de sociétés de gestion (Lyxor et SGAM-AI, Covéa Finance et MMA Finance) et de refonte des gammes produits.

Il fait partie du groupe de travail Innovation et Digital de l’AFG (Association Française de la Gestion Financière), au sein duquel il est particulièrement impliqué sur les questions de transformation digitale de la relation clients et d’optimisation des process marketing.

En tant que Directeur Marketing, il dirigera une équipe de douze personnes et son périmètre d’activités comprendra :

L’équipe marketing produits en charge du développement de l’offre globale de Groupama AM (produits et solutions d’investissements), des supports marketing et de la veille concurrentielle.

L’équipe responsable des réponses aux appels d’offres

L’équipe des spécialistes produits qui apporte son expertise technique en soutien de la démarche commerciale

Thierry Goudin, Directeur du Développement, commente : « L’expérience de Guillaume et sa profonde connaissance de l’environnement de la gestion d’actifs nous permettront d’accompagner le développement de notre offre de produits et de solutions d’investissements. L’objectif est de poursuivre notre expansion et d’accentuer nos bons résultats de l’année dernière ».

Guillaume Berthier ajoute « Je suis ravi de poursuivre le travail entamé depuis 2011 au sein de Groupama Asset Management. Nous travaillerons, avec mon équipe, à remplir les objectifs fixés en termes d’innovation produits et d’innovation liée à la digitalisation de notre secteur d’activité ».