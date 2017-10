Ce contrat leur permet d’élargir leurs offres en termes de classes d’actifs et de proposer à leurs clients les expertises de chacune des sociétés. L’environnement du métier de la gestion d’actifs continue d’imposer à ses acteurs de fortes exigences.

Le renforcement de la compétitivité de chacun passe par la capacité à innover et à proposer aux clients un portefeuille de solutions d’investissement toujours plus large, mais aussi à développer des expertises de plus en plus ciblées.

Grâce à son expertise en dette privée, immobilier, investissement en capital et dans les stratégies liquides alternatives (gestion obligataire, gestion diversifiée et actions), Tikehau Capital est devenu un leader européen de la gestion alternative. Tikehau IM, sa filiale spécialisée dans la gestion d’actifs, opère pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Fort de ses 2,3 milliards d’euros de fonds propres, Tikehau Capital est un investisseur clé dans chacune de ses stratégies d’investissement et met ainsi en place les conditions d’un alignement d’intérêts optimal avec ses clients investisseurs.

Depuis sa création, Groupama AM, filiale de Groupama SA, s’est imposée comme l’un des principaux acteurs français de la gestion d’actifs. Elle intervient historiquement pour le compte des entités du groupe Groupama et a mis son savoir-faire ainsi que son expérience au service d’investisseurs institutionnels, d’entreprises et de distributeurs. Groupama AM élabore des solutions d’investissement fondées sur la diversification et la complémentarité de gestions actives benchmarkées et Absolute Return (gestions monétaires, obligataires et actions), de solutions externes et sur ses différentes expertises d’allocation et de construction de portefeuille (gestion diversifiée, gestion flexible et gestion actif/passif).

Pour Philippe Setbon, Directeur Général de Groupama AM, cet accord de partage de compétences et de coopération s’inscrit pleinement dans sa stratégie de développement. « Aujourd’hui, nous cherchons à consolider notre croissance organique mais surtout à projeter notre activité vers de nouveaux relais de croissance. Ce partenariat nous permet d’augmenter notre capacité de distribution mais également d’élargir notre offre de gestion à de nouvelles classes d’actifs, dont principalement le non-coté, dont la financiarisation devient structurelle. Cela nous permet de compléter le portefeuille de solutions que nous proposons aux investisseurs et aux distributeurs ».

Outre les bénéfices réciproques de ce partenariat « industriel », les sociétés partagent la même approche fondamentale de la gestion.

Thomas Friedberger, Directeur-général et co-directeur des investissements de Tikehau IM se félicite de la mise en œuvre de ce partenariat : « Les expertises de gestion et les bases d’investisseurs de Groupama AM et Tikehau IM sont complémentaires. Ce partenariat a pour but d’offrir aux investisseurs une gamme de solutions élargie tout en continuant à concentrer nos ressources importantes d’origination, d’analyse et de gestion de portefeuille sur nos quatre lignes de métier existantes ayant pour fil directeur le financement de l’économie ».