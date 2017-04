Robeco France annonce la nomination de Gregory Taieb en qualité de Spécialiste de l’Investissement Quantitatif. A ce poste nouvellement créé, il soutiendra les équipes commerciales dans la promotion des produits et solutions quantitatives du Groupe Robeco auprès de sa clientèle Française composée d’investisseurs institutionnels, d’entreprises et de partenaires de distribution.

En renforçant son équipe française, Robeco continue de positionner l’investissement quantitatif au cœur de sa stratégie de développement. La société propose une large gamme de produits quantitatifs au travers notamment de stratégies d’investissement factoriel et de stratégies actives quantitatives sur les actions, obligations et multi-assets.

Gregory Taieb était précédemment responsable de l’équipe Solutions d’Investissement chez State Street Global Advisors (SSGA) à Paris. Au cours de sa carrière chez SSGA, il a notamment travaillé au Canada (2007-2010) et au Royaume-Uni (2010-2012) en qualité de gérant de portefeuille dans l’équipe de gestion Multi-Asset et Solutions d’Investissement. Gregory avait commencé sa carrière en tant qu’assistant de gestion sur les stratégies quantitatives Equities chez SSGA.

A 38 ans, Gregory Taieb est diplômé de l’Institut Supérieur du Commerce (ISC) et d’une Maitrise en Mathématiques en Sciences Sociales de l’Université Paris Descartes (Paris V).

« Nous sommes enchantés que Gregory Taieb nous rejoigne au moment où Robeco accélère son développement sur le marché français. Porte-parole de l’ensemble de nos savoir-faire en matière de gestion et de recherche quantitative, il sera à même d’accompagner le développement de notre gamme auprès des investisseurs français. Sur un sujet aussi technique, c’était pour Robeco France une étape indispensable dans sa dynamique de croissance. Avec plus de 5.2 milliards d’encours sous gestion, Robeco France détient toutes les ressources pour devenir un acteur incontournable notamment dans les domaines de la gestion quantitative et de la gestion durable » a déclaré Frédéric Lejeune, Président de Robeco France.

C’est sur ces deux axes stratégiques que Robeco s’est vu confié par le FRR un mandat proposant une solution innovante en matière de gestion ISR couplée à une gestion quantitative éprouvée se basant sur l’identification des facteurs value et momentum.