Innovation

GSAM et GQG Partners lancent une stratégie d’actions globale Goldman Sachs sera le distributeur exclusif du portefeuille

Goldman Sachs Asset Management (« GSAM ») a annoncé le lancement du Goldman Sachs GQG Partners Global Equity Portfolio (le « Portefeuille »). Le Portefeuille long-only sera géré par Rajiv Jain, un vétéran de la gestion opérant depuis 24 ans. Rajiv est Chairman et Chief Investment Officer de GQG Partners LLC (« GQG Partners »).

Le Portefeuille vise à identifier des opportunités de grande qualité dans le monde entier, à l’aide d’un processus d’investissement flexible et indépendant. L’équipe d’investissement regroupe des professionnels, mêlant expérience et parcours professionnels divers, traditionnels ou non, tels que le journalisme d’investigation et l’audit juridique et comptable. Cette variété de profils crée un contexte favorable à la culture du débat et permet l’expression de différents points de vue tout au long du processus d’investissement.

« Nous sommes convaincus que le fait d’intégrer des perspectives non traditionnelles dans notre approche bottom-up nous permettra de voir des choses que d’autres investisseurs pourraient avoir négligées. Cette conviction est renforcée par notre expérience qui nous a amenés à gérer deux drawdowns (effondrements des cours) de plus de 20 % et un drawdown de plus de 50 % », explique Rajiv Jain, CIO et Portfolio Manager.

La stratétgie vise à constituer un portefeuille ciblé et sans contrainte de 35 à 70 sociétés mondiales qui présentent des perspectives de croissance à long terme durables et un prix raisonnable.

Chaque investissement potentiel est rigoureusement évalué via une approche fondamentale tenant compte de la solidité de l’entreprise, du potentiel de croissance et des niveaux de valorisation. Grâce à son approche active et flexible, le Portefeuille est à même de s’adapter aux conditions changeantes du marché et, par conséquent, déviera souvent de son indice de référence1 en termes de pondération par pays et par secteurs.

« Beaucoup d’investisseurs exigent que leurs portefeuilles d’actions soient vraiment diversifiés mondialement et qu’ils privilégient également les résultats à long terme », a commenté Yacine Boumahrat, Responsable de la distribution France et Benelux chez GSAM. « Rajiv est un associé de la société qui a toute notre confiance et qui nous aide à gérer les actifs de nos clients depuis presque 10 ans. En offrant une exposition mondiale aux marchés actions des pays développés et émergents regroupée sous un seul produit, nous pensons que sa stratégie d’investissement aidera encore plus les clients à atteindre leurs objectifs à long terme. »

Le Portefeuille est un nouveau compartiment de Goldman Sachs Funds SICAV, un fonds domicilié au Luxembourg et agréé en tant qu’UCITS. Le Portefeuille est proposé à la fois aux clients institutionnels et aux particuliers, et il est enregistré pour être commercialisé dans un certain nombre de pays européens.