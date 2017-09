Partout dans le monde, les solutions de paiement récurrent existantes sont remarquablement fragmentées entre les différents pays. Les utilisateurs historiques de ces solutions ont d’abord été les entreprises locales, qui ne visaient pas une dimension internationale.

Mais avec la très forte multiplication des abonnements et des plateformes en mode SaaS au niveau mondial, la demande de solutions de paiement récurrent en ligne explose, alors que le marché ne propose à ce jour aucune solution suffisamment simple.

C’est précisément là que GoCardless intervient. En créant un nouveau réseau de paiement international, GoCardless s’est donné pour mission d’aider les entreprises à recevoir et à payer facilement les paiements récurrents depuis et vers n’importe quel endroit dans le monde et dans n’importe quelle devise.

Les utilisateurs de GoCardless peuvent déjà recevoir leurs paiements sur l’ensemble du Royaume-Uni, de la zone Euro et de la Suède. Suivront l’Australie et le Danemark et bien d’autres encore.

Avec cette innovation de rupture, GoCardless apporte la solution à l’une des problématiques les plus persistantes auxquelles le monde financier se heurtait jusqu’à présent.

« Les entreprises - qui sont de plus en plus nombreuses à prendre une envergure internationale - ont les plus grandes difficultés à gérer la problématique qui consiste pour elles à gérer la dissémination de leurs paiements et de leurs encaissements depuis et vers de multiples territoires. Or, la solution que nous avons développée est un moyen qui leur permettra d’intégrer les paiements récurrents à leurs systèmes existants, partout dans le monde, de sorte qu’elles pourront dès lors se concentrer véritablement sur leur cœur de métier », commente Hiroki Takeuchi, CEO et fondateur de GoCardless

Martin Gibson, de l’investisseur Accel, qui a orchestré la levée de fonds, ajoute pour sa part : « Nous visons des entreprises qui cherchent à apporter des solutions à de vrais problèmes et qui utilisent la technologie pour mettre en place et rendre agiles et extensibles des processus pourtant très lourds au départ. GoCardless a déjà fait preuve d’une formidable croissance dans ce domaine, et les recrutements de talents seniors auxquels l’entreprise a récemment procédé démontre que GoCardless se développe suivant une dynamique d’appropriation du secteur. »

« Voir GoCardless démarrer si promptement et si efficacement sa mission, tout en mettant tout en œuvre pour aller encore plus vite, est exactement ce que nous recherchons chez nos fondateurs. »