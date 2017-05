LEHMANN+PARTNER réalise 8 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel et emploie 120 personnes réparties en Allemagne et en Pologne. Sa vocation est axée sur la collecte de données à haute valeur ajoutée pour fournir aux gestionnaires et aux collectivités des programmes précis de chiffrages et de planification de leurs travaux routiers. Ces mesures sont aussi déclinables pour des projets de recensements détaillés et géolocalisés de tout le mobilier urbain (panneaux de signalisation, poubelles, bancs, feux tricolore, etc.). Pour recueillir ses données, LEHMANN+PARTNER développe, exploite et commercialise une gamme de véhicules innovants avec les dernières technologies de télédétection par laser (LiDAR) et d’imagerie. La haute précision de ses capteurs amène de grands acteurs de l’industrie automobile à faire appel à LEHMANN+PARTNER pour examiner leurs pistes de test.

Avec cette acquisition, Ginger complète son savoir-faire dans le secteur des infrastructures et des routes, où il était déjà présent par des prestations d’auscultation, de contrôles et d’analyses en laboratoire. Le groupe se dote ainsi de compétences nouvelles et d’une technologie parmi les plus performantes en Europe.

Après l’intégration de BURGEAP, spécialiste de l’ingénierie environnementale, en avril 2016, Ginger franchit un pas supplémentaire dans son développement. Avec un objectif affiché d’atteindre le 200 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2020, le groupe poursuit sa stratégie d’expansion articulée autour de l’ingénierie de prescription.

Ginger accélère le déploiement de son réseau à l’international en prenant pied en Allemagne et en Pologne. Le savoir-faire de LEHMANN+PARTNER et son équipement de pointe suscite des demandes non seulement en Europe, mais aussi aux Etats-Unis et en Asie.

« LEHMANN+PARTNER fait partie de ces sociétés à haut potentiel technique et scientifique disposant de technologies très avancées. C’est pour nous une opportunité de créer une offre d’ingénierie routière complète et à vocation mondiale. Nous profiterons aussi de leur expérience en gestion de la donnée pour perfectionner nos offres sur d’autres métiers du groupe. », Philippe MARGARIT, Président de Ginger.

« Notre arrivée au sein de groupe Ginger nous fait bénéficier de la puissance d’un réseau étendu et va nous permettre d’accélérer notre croissance. », Dirk Ebersbach, Directeur Général de LEHMANN+PARTNER.