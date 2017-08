Basé à Paris et rattaché au Directeur général Santo Borsellino, Vincent Chaigneau sera à la tête d’une division composée actuellement de 25 économistes et analystes actions et crédit dans les bureaux de Paris, Cologne et Trieste.

Il pilotera également le Group Insurance Research (GIR) de Generali, une équipe assurant la couverture des marchés mondiaux de l’assurance et des services financiers au travers de travaux de veille informationnelle, de prévisions internes et d’analyses approfondies sur des thématiques ad-hoc. Le GIR rassemble dix analystes forts d’une expérience moyenne de 20 ans.

Santo Borsellino, Directeur général de Generali Investments, a déclaré : « La recherche est un aspect essentiel du métier de la gestion d’actifs, car cette discipline aide à façonner nos stratégies d’investissement, à maîtriser les risques et à générer des performances à la hauteur des attentes de nos clients. Grâce à sa grande expérience et à sa connaissance des marchés, Vincent va représenter une ressource précieuse pour Generali Investments et pour nos actionnaires. Nous sommes très heureux de l’accueillir à nos côtés. »

Vincent Chaigneau rejoint Generali Investments après 24 années passées chez Société Générale Corporate & Investment Banking entre Paris, New York et Londres, où son dernier poste était celui de Co-Responsable de la recherche obligataire et Responsable de la stratégie taux et devises.

De nationalité française, il possède une maîtrise d’économie et de finance internationales ainsi qu’un diplôme de 3è cycle en économie et en finance obtenu à l’Université de Bordeaux.