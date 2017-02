Innovation

Generali Investments SICAV (GIS) Global Multi Asset Income est destiné aux investisseurs à la recherche d’un portefeuille diversifié, délivrant un revenu stable et générant une appréciation du capital à moyen et long terme

Le compartiment, géré par l’équipe Multi-Asset de Generali Investments, investit à l’international dans différentes classes d’actifs offrant des rendements attractifs

Le secteur européen de la gestion d’actifs a assisté à un essor important des stratégies multi-actifs depuis la crise financière de 2008.

Ces stratégies diversifiées ont pour objectif de répondre à plusieurs enjeux liés aux fondamentaux de marché (pression exercée par les rendements faibles), à la gestion des risques (contrôle de la volatilité et/ou réduction des risques extrêmes) ou à des objectifs d’investissement (capacité à s’adapter pour saisir les opportunités qui se présentent sur le marché).

De plus, ces stratégies répondent aux inquiétudes de la majorité des investisseurs : elles leur permettent d’investir plus sereinement en protégeant le capital en cas de baisse des marchés, de percevoir des rendements réels positifs tout en se révélant moins volatiles que les marchés actions ou de percevoir des rendements positifs, quelle que soit l’orientation du marché.

Forte de son expertise en matière d’allocation d’actifs mise en œuvre dans le cadre de plusieurs mandats institutionnels en Europe, Generali Investments a récemment lancé Generali Investments SICAV (GIS) Global Multi Asset Income, une nouvelle solution d’investissement cherchant à délivrer un revenu stable et générant une appréciation du capital à moyen et long terme.

Le revenu est perçu sous la forme de dividendes, de coupons et de primes d’options (souscription d’options d’achat), avec un objectif de distribution de 4% (brut) par an [1]. La distribution du revenu est trimestrielle.

Santo Borsellino, CEO de Generali Investments, a déclaré : « Dans un contexte marqué par la faiblesse historique des rendements et par un regain de volatilité, nos clients sont en attente de stratégies d’investissement fiables, capables de produire des rendements sans concentrer les risques de marchés sur une seule classe d’actifs. S’appuyant sur un processus d’allocation d’actifs robuste et sur l’expertise de nos équipes dédiées de recherche macroéconomique et de gestion obligataire, GIS Global Multi Asset Income offre la souplesse nécessaire pour bénéficier d’opportunités attractives dans différentes classes d’actifs, sans prendre un risque de concentration indésirable et inutile. »

Le compartiment GIS Global Multi Asset Income repose sur l’idée qu’il est possible de distinguer la création de revenu du processus d’allocation. L’allocation d’actifs tactique (AAT) joue un rôle essentiel car elle permet de générer des rendements solides.

Le processus d’investissement se décompose en trois étapes : il débute par l’allocation d’actifs stratégique (AAS), qui définit la composition du portefeuille sur le long terme sur la base d’une approche risque/rendement. Ensuite un rééquilibrage de la composition du portefeuille entre les principales classes d’actifs permet d’optimiser la diversification, tout en minimisant la volatilité, et de saisir les opportunités de rendement.

L’AAS est ensuite ajustée en fonction des conditions de marché (réduction de l’horizon temporel) par le biais de l’AAT. Cela confère une plus grande flexibilité au compartiment, qui lui permet de réagir en fonction des opportunités qui se présentent sur le marché.

La troisième et dernière étape du processus d’investissement correspond au mécanisme de contrôle de la volatilité. Il sert à maintenir le profil de risque du compartiment et à limiter les pertes liées à certaines classes d’actifs.

Le compartiment est géré par Cédric Baron, Responsable de l’équipe Multi-Asset. Avant de rejoindre Generali Investments en avril 2016, Cédric a travaillé comme Gérant de portefeuille sénior pour Lyxor AM, où il était chargé de la gestion de la gamme de fonds Absolute Return Multi-Assets. Il a débuté sa carrière au sein de l’équipe Taux de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) AM avant de rejoindre Société Générale AM en 2005 pour gérer les fonds actions long/short et les fonds d’arbitrage sur volatilité. Cédric est diplômé de l’Université Paris IX Dauphine et a obtenu la certification CFA.