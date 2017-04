Les compartiments Generali Investments SICAV (GIS) SRI Ageing Population et SRI European Equity viennent d’obtenir le Label ISR (Investissement Socialement Responsable) par l’organisme AFNOR Certification, à l’issue d’un processus d’évaluation rigoureux attestant leur conformité totale avec les exigences du Label ISR. Cette labellisation indépendante est attribuée pour une durée de trois ans.

Franca Perin, Responsable ISR de Generali Investments, a commenté : « Avec l’accroissement de l’offre de fonds ISR, les labellisations publiques telles que le Label ISR jouent un rôle capital pour aider les investisseurs à évaluer ces produits et garantir leur qualité. Cette distinction témoigne de l’excellence de notre méthodologie ISR et de notre processus d’investissement, et renforce encore la crédibilité de Generali Investments parmi les sociétés de gestion d’actifs européennes les plus engagées en matière d’investissement responsable. »

Le Label ISR, soutenu par les pouvoirs publics, a été créé en 2016 dans le cadre d’une nouvelle législation française. Cette labellisation est attribuée à des fonds ISR à l’issue d’une analyse détaillée portant sur différents aspects, tels que leurs principaux objectifs financiers et ESG (critères d’Environnement, de Société et de Gouvernance), la qualité de leur méthodologie ISR et de leur politique d’engagement avec les entreprises, et le rôle des critères ESG dans la construction de portefeuille.

Le compartiment Generali Investments SICAV SRI Ageing Population cherche à bénéficier de la tendance démographique à long terme du vieillissement de la population en investissant dans des entreprises européennes exposées à ce thème, afin de générer une performance durable et supérieure à la moyenne. Son approche d’investissement privilégie des sociétés issues de 3 piliers - santé, consommation, épargne & retraite - et 13 sous-catégories dont l’activité bénéficie du vieillissement démographique à moyen et long terme.

Le compartiment Generali Investments SICAV SRI European Equity a pour objectif de délivrer une performance totale supérieure à celle de l’indice MSCI Europe (Net Total Return) en investissant dans des entreprises européennes dotées de business models durables.

Ces deux compartiments labellisés ISR sont co-gérés par Olivier Cassé et Giulia Culot.

CFA Chartholder et fort de 15 ans d’expérience dans l’asset management, Olivier Cassé a rejoint Generali Investments en 2016 après 11 ans en tant que gérant de fonds d’actions européennes.

Giulia Culot a rejoint la société en 2010 en tant qu’analyste actions et crédit dans le secteur industriel, avant de couvrir d’autres secteurs tels que la santé et les biens de consommation de base.

Les deux gérants s’appuient sur l’expertise de l’équipe ISR de Generali Investments.

Sous la responsabilité de Franca Perin, cette équipe de 4 professionnels dédiés à l’ISR analyse, identifie et sélectionne les titres considérés comme ISR au sein d’un univers d’environ 520 sociétés européennes cotées dans 26 secteurs, à partir de leur méthodologie ESG « Best Effort » développée en interne. Afin d’améliorer le respect des critères ESG, l’équipe cherche également à entretenir un dialogue avec les entreprises analysées, sur des thématiques ESG spécifiques. La méthodologie ISR de Generali Investments est appliquée à 30,6 milliards d’euros d’actifs sous gestion (données de février 2017).