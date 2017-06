GenSight Biologics, société biopharmaceutique dédiée à la découverte et au développement de thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, annonce une levée de fonds pour un montant total de 22,5 M€, réservée à une catégorie de personnes.

Guggenheim Securities, LLC et Oddo BHF SCA ont agi en tant que Teneurs de Livre Associés, et Chardan a agi en tant que conseil financier.

L’opération annoncée le 22 juin 2017 a été sursouscrite auprès d’investisseurs permettant d’augmenter le montant de l’opération à 22,5 M€. Ce placement a été réalisé à un prix par action de 6,0 € (prime d’émission incluse), représentant une décote de 5,4% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l’action GenSight Biologics des 3 dernières séances de bourse précédant sa fixation (i.e. du 20 juin au 22 juin 2017 inclus), et une décote de 2,4% par rapport au cours de clôture du 22 juin 2017.

Des investisseurs institutionnels américains et européens de premier rang, spécialistes du secteur de la santé et des biotechnologies ont participé à cette levée de fonds, permettant à la Société de renforcer significativement sa structure actionnariale.

Les fonds levés seront alloués à la préparation du lancement de GS010 en Europe et aux Etats-Unis, et notamment au financement lié au marketing, au market access et à la mise en place d’une infrastructure commerciale.

Bernard Gilly, Directeur Général de GenSight Biologics, déclare : « Nous nous réjouissons du succès de ce placement qui, non seulement nous permet de préparer activement l’arrivée sur le marché de notre candidat médicament GS010, mais vient également renforcer et diversifier notre structure capitalistique avec l’arrivée d’investisseurs institutionnels spécialisés de premier plan tant aux États-Unis qu’en Europe. »

Principales caractéristiques de l’augmentation de capital

La levée de fonds a été réalisée au travers d’un placement privé réservé à une catégorie de personnes par construction accélérée du livre d’ordres annoncée le 22 juin 2017.

Un nombre total de 3 750 000 actions ordinaires nouvelles, d’une valeur nominale unitaire de 0,025 €, a été émis au profit d’investisseurs qualifiés et institutionnels aux États-Unis et en Europe entrant dans la catégorie d’investisseurs répondant à des caractéristiques déterminées. Le livre d’ordres a été sursouscrit, s’appuyant sur une forte demande d’investisseurs institutionnels nouveaux et existants, spécialistes du secteur de la santé et des biotechnologies. La majorité des actions nouvelles a été allouée à des investisseurs américains.

3 750 000 actions nouvelles, représentant environ 19% du capital social de la Société (sur une base non diluée avant réalisation de l’augmentation de capital), ont été émises aujourd’hui par décision du Directeur Général de la Société, prise conformément à l’autorisation du Conseil d’administration en date du 22 juin 2017 et conformément à la 22ème résolution de l’assemblée générale extraordinaire de la Société en date du 31 mai 2017 et sur le fondement des articles L. 225-138 du code de commerce. La levée de fonds a été exclusivement ouverte aux catégories de personnes définies dans la 22ème résolution susmentionnée.

Suite au règlement-livraison des actions nouvelles, le capital social de la Société s’élèvera à 588 356,33 euros, soit 23 534 253 actions d’une valeur nominale de 0,025€.

À titre illustratif, un actionnaire détenant 1% du capital de GenSight Biologics avant le lancement de l’augmentation de capital détiendra dorénavant une participation de 0,84%.

Produit d’émission

Le produit d’émission net vient renforcer la trésorerie de la Société et permettra d’étendre la visibilité financière de la Société jusqu’au 1er trimestre 2019.

Admission des actions nouvelles

Les actions nouvelles porteront jouissance courante, donneront droit à toute distribution de dividende et seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société. Il est prévu qu’elles soient admises aux négociations sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société (ISIN FR0013183985) le 27 juin 2017 sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

Un prospectus d’admission comportant le document de référence 2016, déposé auprès de l’AMF le 28 avril 2017 sous le numéro R.17-036, disponible sans frais sur les sites internet de la Société (www.gensight-biologics.com) et/ou de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org), ainsi qu’une Note d’Opération, comportant un résumé du prospectus en français et en anglais seront soumis à l’AMF en vue de l’obtention du visa de cette dernière.

Engagement d’abstention de la Société et de conservation des membres du comité exécutif, des administrateurs et des dirigeants

GenSight Biologics a signé un engagement de conservation d’une durée de 90 jours après la date de fixation du prix de l’augmentation de capital, sous réserves d’exceptions usuelles.

Les membres du comité exécutif, les administrateurs et les dirigeants de la Société ont également signé des engagements d’une durée similaire au titre des actions de la Société qu’ils détiennent.

Actionnariat de la Société à l’issue de l’Augmentation de capital