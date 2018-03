Créée en 1990, AdMedia est devenu l’une des plus importantes sociétés de fusions et acquisitions dans les secteurs du numérique, du marketing et des médias aux Etats-Unis. La firme a réalisé plus de 250 transactions pour une valeur combinée supérieure à 12 milliards de dollars. Grâce à cette fusion, GP Bullhound incorpore 5 nouveaux collaborateurs seniors à son équipe mondiale.

« GP Bullhound a accompagné de nombreuses entreprises tech, parmi les plus prestigieuses, dans leur croissance rapide. Nous sommes ravis de rejoindre cette structure. Cette fusion permettra à nos clients de bénéficier de l’expérience de GP Bullhound au niveau international. Nous sommes impatients de travailler avec eux à New-York et plus largement aux Etats-Unis » indique Greg Smith, Managing Partner chez AdMedia.

Cette acquisition marque un tournant important pour GP Bullhound. Ayant déjà des bureaux à Londres, San Francisco, Stockholm, Berlin, Manchester, Paris, ainsi que Madrid et Hong Kong ouverts en 2017, la société s’attaque désormais à la côte Est des Etats-Unis.

« Nous sommes ravis que AdMedia et son équipe expérimentée rejoignent GP Bullhound. Les deux entreprises partagent et se complètent dans des valeurs communes. Nous avons déjà des projets passionnants en cours. La réputation d’AdMedia et son réseau à New-York seront un atout majeur pour notre entreprise », commente Manish Madhvani, Managing Partner chez GP Bullhound.

New-York est devenue une plateforme tech et d’investissement très importante aux Etats-Unis avec 4,239 millions de dollars levés au troisième trismestre 2017 face aux 6,381 millions de dollars pour la côte Ouest (4,177 millions à San Francisco et 2,204 millions dans la Silicon Valley).

De surcroit, cette présence renforcée aux Etats-Unis bénéficiera largement aux clients européens de GP Bullhound, car les fonds américains investissent de plus en plus hors de leur marché domestique. Entre février 2015 et février 2018, l’Amérique a investi 177 milliards de dollars en Europe. Le Royaume-Uni (38%), la France (27%) et l’Allemagne (12%) sont les pays qui ont le plus attiré les capitaux américains. A titre de comparaison, l’Asie n’a, quant à elle, investi « que » 81 milliards dans l’Union Européenne.

Avec plus de 260 transactions clôturées depuis 1999 et gérant des fonds de plus de 100 millions de dollars, GP Bullhound soutient les entrepreneurs technologiques les plus passionnés et les plus prospères au niveau international