L’accord, qui valorise l’entreprise à 2,4 milliards d’euros, a été annoncé pour la première fois en novembre 2016, mais devait être soumis à l’approbation des autorités européennes de régulation avant sa finalisation. C’est l’une des plus importantes transactions immobilières européennes de l’année 2016.

Avec le soutien de son nouvel actionnaire, et le refinancement à long terme de € 1,4 milliard qui lui a été accordé en octobre 2016, P3 est prêt pour sa prochaine phase d’expansion. Celle-ci prévoit la réalisation de 1,4 millions m² de développements locatifs sur la réserve foncière existante , l’acquisition de nouveaux sites dans les neuf pays européens où P3 est déjà présent ainsi que le déploiement sur de nouveaux marchés.

Ian Worboys, PDG de P3 a déclaré : « Nous nous sommes considérablement développés sur nos territoires d’origine ces dernières années pour devenir l’un des plus grands investisseurs et développeurs de plateformes logistiques en Europe. Nous sommes tous très heureux d’être maintenant partenaire de l’un des plus grands fonds souverains au monde et nous sommes impatients de passer à cette nouvelle étape et de déployer notre stratégie de croissance.

La stratégie d’investissement à long terme de GIC rejoint parfaitement notre propre approche. GIC nous a confirmé son soutien, ce qui nous permet de poursuivre en tant que spécialiste de l’immobilier logistique locatif avec une très forte attention portée au service client, de rester un propriétaire long terme de ses actifs (aucun bâtiment n’a jamais été revendu par P3) qui développe des plateformes logistiques de qualité répondant aux normes environnementales les plus strictes. »