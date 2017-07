Quelques jours après l’acquisition de l’ancien siège de la Haute Autorité de Santé à Saint-Denis, GDG Investissements vient d’acquérir deux immeubles de bureaux à Clichy. Il s’agit d’un ensemble immobilier précédemment occupé par son vendeur, le groupe Malakoff Médéric.

Poursuivant l’accélération de ses opérations, GDG Investissements vient de procéder à l’acquisition auprès de Malakoff Médéric, de deux bâtiments mitoyens, aux 30 et 32 rue Henri Barbusse à Clichy (92). Ces immeubles de bureaux, qui totalisent 5 500 m2, sont aujourd’hui obsolètes et nécessitent d’être repensés pour répondre aux attentes actuelles des entreprises.

Avec cette nouvelle acquisition, GDG Investissements confirme son engagement auprès de la ville de Clichy dans la tertiarisation qualitative de son territoire. Cet investissement constitue le second projet significatif de GDG Investissements sur la commune. Le premier, Gate One, va développer 8 000 m2 de bureaux et services restructurés et ré-imaginés par Jean-Michel Wilmotte. Situé Porte de Clichy face à la future cité judiciaire, à 700 mètres de cette nouvelle opération, il sera livré en fin d’année et constituera un marqueur fort du renouveau du quartier.

« Spécialistes de restructurations tertiaires emblématiques, nous sommes convaincus du potentiel de cet actif idéalement situé dans la dynamique du renouveau urbain de Clichy/Batignolles. Nous allons étudier la capacité constructible pour imaginer un projet ambitieux, écologiquement performant et conforme à l’évolution des usages sur le lieu de travail. », explique Rémi Gaston-Dreyfus, Président-fondateur de GDG Investissements. « Cet ensemble doit pouvoir bénéficier de la transformation urbaine induite, de part et d’autre du boulevard périphérique, par la réalisation du TGI et le renforcement des lignes de transports collectifs dans l’optique du Grand Paris. »

Pour cette acquisition, GDG Investissements était conseillé par Maître Jean-François Martin et le vendeur par Maître Agnès Roquelaure. Le financement de cette acquisition est effectué par Neuflize OBC, conseillé par Maître Nathalie Durand. La transaction a été réalisée par BNP Paris Real Estate.