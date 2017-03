GAM annonce avoir renforcé la gestion actions du groupe avec l’embauche de Matthew Beesley en tant que Responsable de la gestion actions.

Matthew Beesley, ancien Responsable des actions internationales chez Henderson, travaillera avec l’ensemble des équipes actions de GAM pour optimiser les performances et la gestion des risques. Il veillera au maintien de liens étroits avec les équipes commerciales et marketing et les fonctions support et s’assurera également du partage optimal d’informations parmi les différentes équipes. Matthew a plus de 19 ans d’expérience dans les métiers de l’investissement. Il débutera le 6 mars prochain et sera basé à Londres.

GAM a une longue histoire dans la gestion action, et ce sur toute une variété de styles de gestion tels que les styles value, growth, GARP, revenu, contrarian et enfin le quality investing. Les gérants de GAM ont toute latitude pour suivre leurs propres philosophie d’investissement et process de gestion, avec un style de gestion axé sur la conviction et qui n’est pas lié à un indice de référence.

Pour Alexander S. Friedman, CEO du groupe : « Nous sommes impatients d’accueillir Matthew Beesley qui est un responsable de la gestion actions de grande envergure. Son expérience et sa réussite dans la mise en place et la gestion de stratégies d’investissement apporteront beaucoup de valeur à notre gamme de produits actions. »