Innovation

La stratégie d’investissement de ce fonds reposera sur une combinaison d’investissements discrétionnaires et de stratégies quantitatives et utilisera un effet de levier pour atteindre un objectif de rendements annualisés de 8-10% au-dessus du Libor.

Ce portefeuille diversifié investira essentiellement sur les marchés obligataires et le marché des devises, avec la possibilité d’investir sur les marchés actions.

L’objectif est de construire un portefeuille ayant une faible corrélation avec les tendances des marchés obligataires et marchés actions tout en maintenant un haut degré de liquidité.

Il sera investi sur les marchés développés et les marchés émergents, notamment sur des produits dérivés de taux, des devises et des produits indiciels actions.

Pour Tim Haywood, directeur des investissements en charge de l’équipe gérant la famille de produits obligataires de rendement absolu chez GAM : " Nous sommes heureux de proposer maintenant tout le spectre des produits et de pouvoir ainsi offrir des réponses aux différents niveaux d’appétence individuels au risque des investisseurs. En associant des modèles d’investissement quantitatifs à des stratégies d’investissement fondamentales, notre objectif est de réduire l’exposition aux baisses inhérente à l’investissement discrétionnaire et d’améliorer le rendement ajusté du risque de nos investisseurs."

Le fonds sera géré par Tim Haywood et Mark Dragten. Tim possède une expérience de 30 ans en gestion de portefeuilles investis en obligations et en actions sur les marchés développés et sur les marchés émergents, tandis que Mark est un expert des stratégies aussi bien traditionnelles que basées sur des produits dérivées avec 13 ans d’expérience dans l’investissement.

En outre, Owen Job, précédemment chez Soros Fund Management et qui a rejoint GAM en novembre, contribura au travail de l’équipe sur tous les fonds absolute return obligataires avec une attention particulière sur les stratégie macro.