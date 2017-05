Le développement sur le marché français sera piloté par Jan Hein Alfrink, responsable des marchés français, autrichien et du Benelux, et par François-Xavier Girard qui a rejoint GAM en tant que directeur de clientèle, possédant une longue expérience de ce marché. L’équipe offrira à la clientèle institutionnelle et à la clientèle des intermédiaires l’intégralité des expertises de GAM en matière d’investissement ; non seulement ses stratégies phares en performance absolue et sur la dette émergente, mais aussi plusieurs produits actions, des stratégies systématiques, des produits de gestion alternative liquides aussi bien que des stratégies spécialisées sur des univers tels que les MBS et les solutions d’investissement en dette immobilière.

Pour Jan Hein Alfrink : « L’ouverture d’un bureau à Paris marque une étape importante pour GAM et cela montre notre volonté d’être le plus proche possible de nos clients. Nous souhaitons renforcer notre présence et notre offre à destination des investisseurs institutionnels et des distributeurs, cette offre ayant été conçue pour correspondre à la demande de ce marché très exigeant. »

Pour Daniel Durrer, responsable de la clientèle institutionnelle et de la distribution de fonds pour l’Europe continentale : « Les investisseurs, qu’ils soient institutionnels ou particuliers, sont encore dans un environnement dans lequel il est très difficile de générer les rendements nécessaires pour couvrir leurs engagements. Grâce à la gamme unique et très diversifiée de solutions d’investissement de GAM, nous sommes confiants en notre capacité à offrir une véritable alternative répondant aux besoins de notre clientèle. »

GAM est l’une des plus importantes sociétés de gestion au monde et est un « pure-player » de la gestion d’actifs. En plus de Paris, GAM possède maintenant des bureaux dans 13 pays et emploie environ 1 000 collaborateurs dans le monde. Au 31 mars 2017, GAM gère 118.5 milliards d’euros d’actifs pour une clientèle composée d’investisseurs institutionnels, de conseillers financiers et d’investisseurs privés.