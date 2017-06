L’opération envisagée demeure soumise aux procédures de consultations ainsi qu’à l’obtention des autorisations règlementaires en vigueur, le closing étant prévu pour le début de 2018.

Neptune Energy, dirigée par l’ancien PDG de Centrica Sam Laidlaw, a été créée en juin 2015. Soutenue par des fonds conseillés par The Carlyle Group et CVC Capital Partners, ainsi que par un fonds souverain, son activité consiste à investir dans des activités amont de pétrole et gaz.

EPI regroupe les activités mondiales d’ENGIE dans l’exploration-production de pétrole et de gaz, pour une large part en Europe du Nord-Ouest (ainsi qu’en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est). La division EPI qui serait acquise par Neptune Energy comprend d’importants actifs situés en Mer du Nord, en Norvège, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, ainsi qu’onshore, en Allemagne et en Indonésie. Au total, EPI exploite environ soixante champs de production de pétrole et de gaz. Cela comprend également le développement en cours du vaste gisement gazier de Touat en Algérie, dans lequel ENGIE conserverait une participation substantielle aux cotés de Neptune Energy.

L’équipe Freshfields était dirigée à Paris par Alan Mason et Adrien Descoutures. Fabrice Grillo, Geoffrey Levesque et Sarah Marguerie sont intervenus sur les aspects liés au financement, Vincent Daniel-Mayeur et Ludovic Geneston sur les aspects de droit fiscal, Christel Cacioppo et Magali Abdou sur les aspects de droit social, et Pascal Cuche et Tanguy Bardet sur les aspects de droit public. A Londres, l’équipe comprenait notamment Sam Newhouse, Graham Watson, Tim Wilmot et Charles Hayes.