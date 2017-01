Frenger est intervenu auprès de Delfingen, équipementier automobile mondial et leader dans les solutions de protection des réseaux embarqués et les tubes pour transfert de fluides, pour initier et gérer de bout en bout ces acquisitions en Amérique du Nord.

Le groupe Drossbach North America est spécialisé dans la fabrication et la distribution de solutions de protection de câblage à destination des marchés du transport, de l’industrie, de l’environnement et de la robotique. Fondé en 1980, Drossbach North America emploie 80 personnes, réalise un chiffre d’affaires de 18 m$ (USD) et est présent au Canada (Ontario) et aux Etats-Unis (Ohio). Drossbach North America est reconnue pour la qualité de ses produits et services et pour la personnalisation de son offre aux besoins des clients.

Cette acquisition permet à Delfingen de :

renforcer ses positions sur le continent américain, où il réalise déjà plus de 45% de ses ventes,

adresser de nouveaux clients et marchés hors secteur automobile,

intégrer de nouveaux savoir-faire, notamment dans le management des câblages pour la robotique avec des solutions innovantes.

Cette acquisition, effective au 1er janvier 2017, est financée par la trésorerie disponible et des financements bancaires. L’opération consolidera la performance financière de Delfingen.

Bernard Streit, Président de Delfingen : « L’acquisition de Drossbach est une étape importante dans le renforcement de nos activités en Amérique du Nord et nous rapproche du seuil de 50% du chiffre affaires du groupe sur ce continent. Frenger a encore une fois démontré sa capacité à établir une relation de confiance avec les vendeurs facilitant grandement le passage des inévitables obstacles durant les négociations. Ils ont aussi prouvé leur ténacité et persévérance pour faire aboutir ce dossier de nombreuses années après la première rencontre avec la cible. »

Il s’agit de la 9ème transaction réalisée par Frenger Corporate Finance pour le compte du groupe Delfingen. Elle est le fruit d’une relation de plus de 25 ans avec le groupe Delfingen.

Jean-Noël Mermet, Directeur de Frenger Corporate Finance : « Delfingen est l’un des principaux clients historiques de Frenger, avec qui nous entretenons une relation forte depuis très longtemps. Nous sommes heureux d’avoir pu finaliser cette opération dans d’excellentes conditions pour Delfingen. Ceci est le résultat du relationnel construit pendant plusieurs années avec les vendeurs et démontre la valeur ajoutée que nous apportons à nos clients dans le cadre de transactions transfrontalières. »

L’acquisition du groupe Drossbach North America est la 7ème transaction réalisée par Frenger Corporate Finance en Amérique du Nord.